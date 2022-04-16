上海疫情｜傳播指數由2.27降至1.23　專家：距離受控已經很接近

國務院副總理孫春蘭日前表示，上海的抗疫已取得了階段性成果，疫情傳播指數由當初的2.27降至現時的1.23，「早日實現社會面清零的目標指日可待。」有內地專家認為，這說明上海距離本輪疫情受控已經很接近了。



王貴強表示，上海本輪疫情距離控制住已經很接近了。（北京市政府網站）

國務院聯防聯控專家、北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，上海疫情傳播指數下降到1.23，意味著現階段1個感染者能傳染1.23人，這一傳播指數肯定較之前有所下降，「也說明離本輪疫情控制住已經很接近了。」若這個數字下降至1，就可以說明此輪疫情基本就不傳播了。

王貴強解釋到，疫情傳播指數即是R0值，R0值的數據就是指1個感染者能傳播幾人，上海疫情傳播指數從2.7下降到1.23，「說明此前上海市1個感染者能傳染2.7人，然後2.7人再往下傳2.7人，就相當於每個感染者都可以傳播2.7人，是一個指數級傳播。」

上海的本土疫情仍然持續，昨日（15日）通報新增3590宗確診個案及19923宗無症狀感染。據《健康時報》統計，4月7日至13日，上海新增無症狀感染者均超過2萬宗，而近兩日均低於2萬宗。

另據上海發布周四（14日）開始公布解除醫學觀察個案數以來，3日內解除醫學觀察無症狀感染者已有43276宗。