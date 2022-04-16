上海疫情｜重症13宗均未接種疫苗　官方再申：堅持動態清零不動搖

上海昨日（15日）新增23513宗新冠肺炎本土個案，數字較14日增多，包括3590宗確診個案、19923宗無症狀感染者。

今日（16日），上海市新聞辦舉行疫情防控工作新聞發布會，會上指出，正在醫院治療的重型患者13宗中有12宗均為老年人，最小的70歲，最大的93歲，他們均伴有嚴重的基礎性疾病以及高齡等高風險因素，均未接種新冠疫苗。



上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝指出，4月15日，上海市新增3590宗新冠肺炎本土確診個案和19923宗本地無症狀感染者。正在醫院治療的重型患者13宗，其中男性11宗、女性2宗，1宗33歲，其餘12宗均為老年人，最小的70歲，最大的93歲，均伴有嚴重的基礎性疾病以及高齡等高風險因素，且均未接種新冠疫苗。

4月15日，全市本地個案出院969宗、解除集中隔離醫學觀察19800宗，他們將返回居住地接受健康監測。目前上海此輪疫情官方未通報任何死亡個案。

（新華社）

會中提到，上海市要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，全力推進疫情社會面清零攻堅，進一步把就醫配藥等事關市民安康的民生保障工作做實做細做到位。目前，上海市下發《關於進一步做好疫情防控期間全市醫療服務保障工作的通知》，「疏通堵點、打通斷點」，希望能保障好疫情期間群眾急需的醫療服務需求。

解決市民配藥難和物資供給問題

現場有傳媒詢問，上海市民反映現在互聯網醫院配送藥的速度還是比較慢，「想要早點拿到藥只能依靠快遞小哥跑腿服務，有沒有更好的方法解決？」

吳乾渝回應指，目前全上海市有85間互聯網醫院，居民可利用互聯網醫院進行覆診配藥。但近期由於受藥品倉庫封控、速遞站點消毒、速遞員隔離等因素影響，藥品配送渠道不暢。為此，相關部門協調物流平台盡快恢復運力，加快配送速度。同時，協調上海郵政、上藥集團為患者和養老機構提供送藥服務。

吳乾渝提到，未來將推進零售藥店「應開盡開」、完善社區「代配藥」渠道，由社區發揮義工作用，組建「代配藥」義工隊伍。對封控區域居民的常見病、慢性病用藥，由義工隊伍到就近的社區衛生服務中心或醫療機構進行配藥，按照慢病長處方政策，可配3個月藥量。

內地多個外賣平台加大支援上海的人員。（科創板日報）

對於基層醫療機構不能配置的藥品和特殊專科類藥品，如精神類、腫瘤治療等用藥，可到醫院專窗等「綠色通道」配取藥品。日前，上海市推出「健康雲」可以通過「在線諮詢」、「覆診配藥」和「一鍵續方」等方式為上海市民提供配藥診療服務。

據了解，目前上海市民透過電商平台購買物資的情況較之前有所改善，但仍滿足不了市民需求？現場有傳媒詢問「接下來如何改進？實體商舖現在開了多少件，營運情況怎麼樣？」

上海市商務委副主任劉敏回應，網上購物難的問題主要是因為很多外賣車手被封控在小區裡，一些大倉因防疫要求而暫時關閉，這些都讓電商保供能力沒法很好得到釋放。目前將透過恢復運營能力、加強貨源組織，改變服務模式等方式改善網上物流情況。

上海官方強調堅持「動態清零」。（新華社）

例如，盒馬推出流動超市，消費者下單後統一配送至小區，日均訂單量已超過6萬單。還成立了關愛助老團隊，聯合供應商為1.5萬名75歲以上獨居老人送去了20噸物資。

針對實體店面開放，劉敏指出，截至4月15日，重點超市賣場，非涉疫門店開業1011家，上崗員工數量較前期增長37%。各超市賣場不斷擴大供給，提升集採集配效率。部分超市賣場推出米麵糧油、蔬菜瓜果、洗護用品等多種家庭保供套餐，與街鎮居委對接或者通過企業App採集社區居民需求訂單，然後由門店分揀配貨，通過第三方物流公司配送到社區。

此外，在各方努力下，浙江省平湖市、江蘇省崑山市和上海市西郊國際批發市場已經建立生活物資中轉站，為來滬運送物資的司機提供保障，全程閉環管理、無接觸式接駁貨物。