上海封控｜超市員工囤貨涉非法經營被捕　警方：對囤積居奇零容忍

近日，上海青浦公安分局破獲一宗哄抬物價非法經營案，超市員工大量購買商品，並在加價後向封控小區居民銷售牟利。另外，上海已查辦224宗疫情期間價格違法行為案件，當中有超市哄抬價格過一倍，被責令退款。



上海市公安局昨日（17日）消息，4月以來，疑犯尤某某利用職務便利大量購買肉、麵包等商品，再將每份商品加價後向封控小區居民銷售。目前，尤某某因涉嫌非法經營罪，被警方依法採取刑事強制措施。

上海警方表示，對利用疫情趁機哄抬物價牟利的違法犯罪行為始終保持「零容忍」，將會同有關部門嚴厲打擊、嚴肅查處，切實維護市場經濟秩序安全穩定，保障市民群眾合法權益。

上海市有幾十萬畝蔬菜基地，足以供應市民的基本生活需求，但物流系統不暢順，運輸物資車輛的「通行證」更一證難求。（美聯社）

上海市市場監管局表示，本輪疫情以來，上海市場監管部門緊盯重要民生商品和防疫用品價格，從嚴從重從快查處了一批價格違法行為。 3月14日以來，上海市場監管部門向各市場主體發放提醒告誡函41214份，累計查辦案件224宗。

前日（16日），上海市市場監管局公佈一批價格違法典型案例。其中，在疫情期間哄抬價格方面，本利豐超市所銷售的部分蔬菜價格偏高，包括茄子進銷差價率為137.6%，薯仔進銷差價率為168.5%。當事人違法所得合計為1802.34元（人民幣，下同），構成哄抬價格的違法行為。市場監管部門擬責令當事人改正並退款，若在規定時限內未能退還的則予以沒收，罰款9011.7元。

在不明碼標價方面，宋加銀食品經營部對外銷售的薯仔、蘿蔔、椰菜、大白菜等蔬菜，僅通過口頭形式向消費者告知價格，未在現場放置任何價格標籤用以標明所售蔬菜的品名、價格、計價單位等內容。其行為構成不明碼標價的違法行為。市場監管部門擬作出責令其改正違法行為，罰款5000元。

上海疫情持續，圖為5日上海楊浦區穿著防護衣的防疫人員協助運送物資。（中新社）

網民睇法：

先保障平價菜進城吧。



這種時候了，還這樣？良心去哪了？



希望嚴格處理。

