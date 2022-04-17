上海疫情｜當局發布復工復產指引　返工「兩點一線」確保安全生產

「上海經信委」微信公眾號於昨日（16日）發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）》，指引企業、工業制定疫情防控和閉環管理方案，報疫情防控部門審批通過後，即可復工復產。



在超過半個月的靜態管理之後，上海經信委於昨日（16日）發布企業復工複產指引，共包括五大方面、21條措施。

指引要求，企業落實主體責任，實施場所分區分類管理，強化企業員工管理，加強物流管理和防疫物資儲備，做好應急處置預案和工作保障。

指引提到，為統籌推進疫情防控和經濟社會發展，壓實企業主體責任，確保風險可控的前提下，落實閉環管理，有力有序有效推動企業復工復產，保障產業鏈供應鏈安全穩定。

指引規定，復工復產企業的全體員工，須落實每日健康監測和登記，提高篩查密度，堅持一日兩測，早上做抗原檢測、晚上做核酸檢測。

指引要求，實行工作場所、住所「兩點一線」管理，所有人員在指定崗位工作和住宿，最大限度減少不同區域之間的人員直接接觸。

指引表示，企業必須制定應急情況下的處置方案，一旦有突發情況，必須最大限度控制擴散和外溢，絕對確保安全生產。

4 月 4 日，身穿防護服的工人站在上海西部靜安區封鎖區空蕩蕩的街道中。（美聯社）

上海市衛健委今早（17日）通報，2022年4月16日，新增3238宗本地確診個案和21582宗無症狀感染者。