上海71歲小提琴手陳順平不堪腹痛自殺　疫情期間無醫院接診

4月14日，上海財經大學退休教授陳順霞發消息稱，其弟陳順平於14日清晨因不堪腹痛，跳樓自殺身亡，終年71歲。陳順平為上海小提琴愛好者，退休後加入大眾交響樂團。



陳順霞表示，陳順平於4月13日晚9時左右，開始感到腹部疼痛，疼痛逐漸嚴重後，決定求醫。因上海仍在疫情封控期間，陳順平及家人先後聯絡到小區黨委及小區對接醫院的人員，開具出門證明。

晚上11時37分，陳順平及家人撥通報警電話，對方請他們直接打急救電話；11時39分，他們撥通電話，對方接線員說需要排隊，至於排多久，對方答覆說不清楚。陳順平及家人問到，只能在家等死？對方回覆：「沒辦法，只能等。」

上海大眾樂團小提琴手陳順平日前因腹痛難忍，在疫情封控下的上海被醫院拒診，結果跳樓身亡。（微博@陳順平之子）

凌晨12點左右，救護車到達，並載陳順平夫婦到達上海同濟醫院總部。到達後，陳順平被護士阻攔，不讓其進入醫院求醫。護士提到：「我們不接診，裡面全是陽（性）。」陳順平請求護士放行，護士打電話向領導請求示意，得到的回覆是不接診。

求診無果後，救護車載著陳順平夫婦來到上海市第十人民醫院，但發現該醫院並未開門。急救人員隨後告訴陳順平，你的病不致命，回家買藥吃吧。

隨後陳順平回到家中，因腹痛劇烈，反覆起床嘔吐。14日早上7點，陳順平告訴其夫人，他「不躺了」，起床去客廳。其夫人因一夜奔波，睡到8時後起床發現客廳留有紙條，未來得及查看，便聽見樓下有人呼喊「誰摔下樓了」。

陳順平夫人下樓後，看到陳順平躺在地上，已血肉模糊。急救車來到後，將陳順平送到同濟醫院搶救室，因搶救無效，陳順平於同日上午9點58分去世。

14日早上7點，陳順平告訴其夫人，他「不躺了」，起床去客廳。其夫人因一夜奔波，睡到8時後起床發現客廳留有紙條，未來得及查看，便聽見樓下有人呼喊「誰摔下樓了」。（微博@陳順平之子）

陳順平夫人詢問急救醫生：「我們凌晨來急診的時候你們（同濟醫院）門口護士說不讓我們進去，也不和我們說明情況，就說裡面都是陽（性），不接。」

醫生回覆說：「昨晚是有陽（性），但消殺後還是接診的。」

陳順平夫人問：「為甚麼來的時候，不詳細解釋，我們可以在外面等，那也不會發生悲劇。」

陳順平遺書：忍受不了痛苦 數間醫院不接診

陳順平留在家中的紙條上，寫著兩條遺書：

「我要提前和親人們告別了，因為我實在忍受不了胰腺炎的痛苦！」

「昨天晚上我突發疾病，聯繫120去了幾家醫院都因為疫情不接我治療，我很無奈。回家後病情就暴露出來了，根據我的經驗89不離10是得了胰腺炎，昨一晚沒辦法入稅（睡），我自己估計生命快走到終點了。——陳順平匆忙中立下字據2022年4月14日。」

醫院方面表示，現在冷庫雪櫃都是滿的，家屬只能聯繫殯儀館把遺體帶走直接火化，等疫情解封才能去領取骨灰。