上海此輪疫情首通報死亡個案　3人病逝　當局：直接死因是基礎病

周一（18日）上海防疫記者會上，市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，17日，上海新增2417宗本地確診個案和19831宗本地無症狀感染者，新增3宗死亡個案。



吳乾渝稱，死亡個案均為高齡老人，兩女一男，分別為89歲、91歲、91歲。他指死亡個案合併急性冠脈綜合症、糖尿病、高血壓、腦梗後遺症等嚴重的基礎疾病，均未接種新冠疫苗，入院後病情加重，搶救無效死亡，直接的死亡原因由基礎疾病導致。

他提到，目前在上海定點醫療機構接受治療的重型患者有16宗。

這是此輪疫情中上海首次報告死亡個案。

當局表示，三名死亡個案都有基礎病。（人民日報）

專家稱是警醒 指證明當前政策正確

武漢大學中南醫院副院長、原武漢客廳方艙常務副院長、中南醫院援滬醫療隊領隊李志強表示，老人哪怕得一個普通肺炎，都可能有死亡風險。他認為，上海此次疫情中以無症狀和輕症患者居多，但因為人群基數大，對於高齡如80、90歲的感染者，特別是合併有嚴重基礎疾病的，比如心臟和肺部疾病等等，以及尚未接種疫苗的，都稱之為高危人群，一旦感染，就有可能會出現病情較危重的情況。

他認為，新增的3宗死亡個案提示，對於疫情尚不可麻痺大意，「這也是當前很多醫學專家不同意國內效仿國外疫情防控策略的根本原因」。

「目前一老一小是疫情防控中的重點關注對象，特別是針對未接種疫苗的老年人群，應進一步提升疫苗接種率，同時做好充足的醫療資源儲備」，李志強表示，目前老年人疫苗接種率不高，「這種情況下如果完全放開，對老人是很大的打擊，今天報告的死亡個案就是一個警醒」。