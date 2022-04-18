上海疫情｜義工以實戰經驗設計配藥攻略　單日最多為80名居民送藥

在疫情封控期間，不少市民都面臨配藥難的問題。在上海寶山區大場鎮，義工孫譯維就一直奔忙在配藥的路上。

身為執業中醫師和急救培訓師的孫譯維，近日就根據實戰經驗設計了「看診配藥流程圖」，更成為社區工作人員和義工們人手一份的「配藥攻略」。



《澎湃新聞》報道，孫譯維介紹，為居民配藥流程並不複雜，主要流程是配藥信息收集、醫院跑腿配藥、社區送藥收費，其中以配藥信息收集最為關鍵。

孫譯維參與義工服務的小區共有70多個樓棟，近1600戶居民。義工開展配藥信息收集時，必須寫明樓棟、房間、姓名、手機號、醫保/自費、藥品化學名、商品名、配藥量、原配藥單位、疾病等，提前一天收集並交到居委會。

收集信息後，孫譯維會與負責醫療工作的義工初篩、覆核所有信息，若發現信息不全或有誤，團隊會打電話核實確認。最終，根據社區衛生中心和二、三級醫院，分組生成每日份「配藥清單」。目前，小區居民用藥大多集中在高血壓、糖尿病等慢性病藥品上。

孫譯維介紹，醫生開藥時只需根據「配藥清單」，不用一直翻看居民的醫保記錄冊，配藥效率提高約80%。由於各社區配藥量大，醫生人手不足，排隊配藥成為常態，一般為20位居民配藥就要3個小時，最多一次配了近80本醫保本，前後花了7個小時。

有時候，醫院藥房沒有居民所需的藥物，孫譯維就會及時與居民溝通，詢問對方是否願意接受療效一致的替換藥。

在代配藥付費時，孫譯維都會先行墊付藥費，由於配藥人次多，其銀行卡甚至因為超過使用次數被停卡。從4月2日至今，他已為居民配藥墊付了過萬元。雖然有些無奈，但他覺得只要能幫居民配上藥，自己損失一點亦無礙，「刷爆一張銀行卡，就再換一張！」