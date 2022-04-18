上海兩區或率先社會面清零　全市封控區未來四日每日做核酸檢測

上海疫情持續嚴峻，當局表示，上海金山區、奉賢區連日來新增陽性感染者人數持續下降，有望率先實現社會面清零目標。

此外，當局今日（18日）宣布檢測安排，今日起到21日，全市封控區內每天進行1次核酸檢測。



據上海當局發布的消息，金山區、奉賢區連日來新增陽性感染者人數持續下降，有望率先實現社會面清零目標。

上海市委書記李強昨日（17日）在金山區、奉賢區檢查社會面管理和生活物資供應保障情況，表示金山區、奉賢區要繼續從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控各項工作，切實鞏固好防控成果，率先實現社會面清零目標，為全市打贏疫情防控大仗硬仗作出更大貢獻。

此外，在今日舉行的上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上，上海市衛健委通報上海近3日疫情情況：浦東新區、松江區和青浦區總體呈持續下降趨勢；閔行區、徐匯區、黃浦區、寶山區、楊浦區、虹口區、長寧區、嘉定區疫情總體處於平台波動狀態；普陀區和靜安區疫情有所反彈；奉賢區、金山區和崇明區疫情持續低位，基本趨穩。

上海市衛健委同時宣布後續「核酸+抗原」檢測安排：18日起到21日，封控區內每天進行1次核酸檢測；對管控區內所有人員，18日、19日、21日各進行1次抗原檢測，20日進行1次核酸檢測；對防範區內所有人員，於近日再進行1次抗原檢測。

據早前報道，上海17日新增2417宗本地確診個案和19831宗本地無症狀感染者，新增3宗死亡個案。