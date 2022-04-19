疫情｜動態清零等同零感染？　吳尊友解讀四大誤解

Omicron肆虐全球，由於其傳播速度快、防控難度大，不少國家都選擇「躺平」應對疫情。近期，國內出現點多面廣的複雜疫情形勢，不少人對繼續堅持「動態清零」失去信心，甚至將「動態清零」與「零感染」混淆，認為現階段針對新的疫情形勢，「動態清零」不可能實現。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友，昨晚（18日）在微博發文介紹「動態清零」在新冠疫情防控中發揮作用的基本原理，以及社會上存在的多種誤解。



動態清零含義

吳尊友解釋，「動態清零」由清零和動態兩個詞組成。「清零」是從有到無的過程，是將疫情消滅的過程，但僅僅指某地某時刻發生的某一宗疫情，並不是指廣義的全國范圍的總疫情。

「動態」就是疫情發生與清零是在不斷變化的，譬如甲地的疫情撲滅後，乙地可能又發生一宗疫情；乙地疫情撲滅了，丙地可能還有疫情。不過，每宗疫情之間都沒有直接傳播關係，每次疫情發生後，都能在較短時間內撲滅，使得疫情歸零。

因此，動態清零的根本宗旨就是發現一宗疫情，撲滅一宗疫情，不讓疫情在當地「生根」。

上海市疫情嚴重。（新華社）

動態清零的條件

吳尊友指出，新冠病毒只有不停地在人與人之間傳播，才能維持其長期生存。若感染者在超過其最長排毒時間，還不能將病毒傳播給其他人，病毒就會被人體免疫功能消滅。在沒有本地的持續傳播新冠疫情、且本地新冠疫情主要來自境外傳入的情況下，動態清零策略是最佳選擇。

在取得控制武漢新冠疫情後，國內基本消滅了新冠病毒疫情。隨後發生的新冠病毒疫情在本地傳播，都是從境外輸入。換句話說，在國內絕大多數地區、在絕大多數時段，國內是沒有新冠病毒。

一般來說，疫情發現得愈早，其波及範圍小，就愈容易實現動態清零。即使發生了一定比例的社區傳播，若疫情分散在全國31個省、自治區和直轄市，動態清零就相對容易實現；若疫情集中在某幾個省、自治區和直轄市，動態清零的難度會較大，需時較長。

動態清零的靈魂

動態清零的靈魂就是發現早，控制早，將每宗疫情消滅在萌芽中，不讓疫情就地紮根，將疫情對人民群眾身體健康和生命安全的威脅、以及對社會穩定和經濟發展的影響，控制在最小。

上海浦東新區新國際博覽中心方艙醫院「親子方艙」，有家長陪同孩子在N3艙內接受治療。（中新社）

動態清零的主要措施

吳尊友介紹，動態清零的核心就是斬斷傳播鏈，主要措施包括早發現、早報告、早隔離、早治療。

在「外防輸入」防控措施中，一是強調入境人員的隔離觀察，以便及時發現境外進入的感染者；二是強調涉及境外冷鍊或貨物運輸的人每日監測，及時發現「物傳人」後繼發的「人傳人」。上述兩項措施都旨在將境外輸入的疫情，發現在第一代病例，疫情控制在第一代病例，是動態清零的最高境界。

在「內防反彈」防控措施中，一是要加強新冠疫情地區的人員流動控制，嚴防感染者流出，將新冠疫情帶入非疫情地區，造成新的疫情。二是加強門診就診者監測，對發熱、咳嗽等疑似新冠或感冒的病人，進行核酸檢測；沒有條件做核酸的可以用抗原篩查，以便及時發現早期病例。

三是出現咽喉紅腫或疼痛、咳嗽等症狀的人，可以用抗原篩查方法做自我檢測，如果發現陽性，要及時向當地防疫部門報告，以便妥善處置。上述三項措施，都是疫情早發現的有效方法，為實現動態清零提供疫情早發現的保障。

動態清零誤解一：零感染

吳尊友指出，動態清零不等於零感染，兩者有着本質的區別。動態清零是指對於發生的新冠疫情，發現一宗、消滅一宗，既不讓新冠病毒在疫情所在地流行，也防止病毒從疫區傳播擴散其他區域。

動態清零強調的是社會層面感染者清零，不要求疫情所在地沒有感染者，亦不要求全國在某個時刻無新冠感染，但對於每一宗發生的疫情，都要求在較短時間內將其撲滅。

所謂社會層面清零，是指在社會自由活動的人群中沒有感染者，即使隔離管理的人群中有一定數量的感染者也無礙，因為他們處在隔離狀態，不會向社會傳播擴散。

動態清零誤解二：封控

動態清零採取的措施，取決於疫情發現的階段。如果疫情發現的早，只需要隔離治療病人，加上隔離觀察密切接觸者，就能夠實現清零。

當疫情發現得太遲，或雖然發現較早但未能採取果斷措施及時控制住，出現了較多的社區傳播的情況下，才使用封控措施。

上海市實施分區分類差異化防控。在上海金山區首批防範區內的楓涇鎮佳田苑小區居民，按照「每戶每天祗能有一人外出，且祗能出去一次」的原則外出採購物品。 （中新社）

動態清零誤解三：全員核酸檢測

與前述的封控措施一樣，只要疫情發現的早，傳播鏈清楚，順着傳播鏈將密切接觸者找出，就沒有必要做全員核酸篩查。

只有當疫情發現晚，或雖然發現較早但未能採取果斷措施及時控制住，出現了較多的社區傳播、且傳播鏈不清楚的情況下，才使用全員核酸篩查措施。

動態清零誤解四：影響經濟

吳尊友表示，不少人提到動態清零就會想到對經濟影響大。如果疫情形勢發展的比較嚴峻，需要採取較大範圍的全員核酸篩查、封控措施等，動態清零策略對經濟發展確實有一定的影響。

不過，根據數學模型專家初步分析，動態清零策略對當地GDP的影響，僅相當於非動態清零策略對經濟影響的一半。因此，動態清零才能最大限度地為經濟建設保駕護航。