痔瘡膏藥廠推口紅商品？　官媒批「國潮」野蠻生長：別玩壞了

浮雕故宮雪景的口紅、致敬唐代詩人李白的跑鞋、大白兔奶糖味的香水等帶有中國特定元素的潮流商品，被統稱為「國潮」。

在內地逐漸成為熱門的「國潮」，近年來亦出現「野蠻生長」的亂象，以痔瘡膏聞名的藥廠竟推出口紅、眼霜等產品，令人大跌眼鏡。官媒新華社旗下雜誌《半月談》就此發文呼籲，「別把『國潮』玩壞了」。



國產運動品牌安踏，曾推出致敬唐代詩人李白的跑鞋。（網上圖片）

文章指，有報告顯示，過去十年，「國潮」在內地的關注度上升了528%。然而，不少品牌卻本末倒置，過分重視營銷，忽略產品質量與設計，不少「國潮」服裝都印著漢字、祥雲、仙鶴等，同質化嚴重，「僅僅把中國元素進行簡單堆砌，價格卻水漲船高。」

文章表示，部分以「獨立設計」為賣點的「國潮」產品深陷抄襲風波，成為「國抄」。還有一些「國潮」產品，質量亮起紅燈，讓消費者情懷濾鏡「碎一地」。如果「國潮」繼續「野蠻生長」，將最終對國產品牌發展不利，更會影響國人自身及外界對中國的文化認知。

大白兔奶糖味的香水。（澎湃新聞）

文章引述業內人士表示，作為「國潮」的終端，消費者最有發言權，對於涉及抄襲、質量低劣等亂象應及時做出反應，用法律武器維護自身合法權益。因此，要警惕把「國潮」商品「做空」、「做窄」、「做爛」。而雖然面臨不少問題，多位業內人士仍表示，「國潮」興起為國貨再度走紅開了個好頭，接下來應由企業、監管部門、消費者三方同時發力，提升「國潮」產品質量，「講好中國品牌新故事」。