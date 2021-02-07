飲食新潮流系列｜追求健康重視體驗　如何捉住中國年輕食客的心？

撰文： 彭琤琳 姜庚宇 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-07 10:05

隨着內地經濟快速發展，以及居民收入的提高，消費升級成為內地新經濟發展的重要主題。在年輕人眼中，飲食除了果腹，還是對生活態度的表達。新生代消費者注重物質享受與精神享受並重，更注重體驗。在追求健康養生、環保低碳的飲食潮流下，90後、00後的消費者有哪些飲食新習慣？ 《香港01》內地飲食新潮流系列一共推出四篇文章，為讀者解讀當代年輕食客的飲食消費新風尚。

第一篇：奶昔啫喱夠飽肚？ 代餐進化瞄準年輕人瘦身焦慮

現代人追求飲食健康，不少人在享受美食的同時，更希望保持身形纖瘦。除了節食、做運動、食減肥藥外，愈來愈多人會選擇食代餐。代餐食品成為現代生活一種全新的飲食解決方案，逐步變成年輕人的一種潮流生活方式。

不過，社會上不時傳出代餐的問題，比如導致營養不良；代餐市場缺乏統一標準，亦衍生出食品安全問題。到底代餐的出現是為了幫人減重，還是放大了「以瘦為美」的審美標準？（點擊此處閱讀全文）

圖輯｜最常見的代餐食品有哪些（點圖放大）：

第二篇：紙飲管用到一半就爛掉 限塑令引爆奶茶業危機？

內地今年1月1日起實行新的減塑規定，全面禁止餐飲業提供塑膠飲管。手搖茶飲和咖啡店改以供應紙質飲管，使用體驗卻遭人詬病，被指「用到一半就爛掉了」。更有消費者因用紙飲管吃不到珍珠奶茶裏的珍珠，大呻「紙飲管滾出奶茶界」。

「史上最嚴限塑令」甫施行便飽受爭議，環保與奶茶等新式飲料文化真的難以相容嗎？港台兩地又是如何推行「走飲管」運動，成效為何？（點擊此處閱讀全文）

圖輯｜紙饮管被指使用體驗欠佳：

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第三篇：「爹味」白酒文化嚇走年輕人 微醺低度酒得寵

「煙搭橋，酒開路」是很多長輩奉為生意應酬和遊走職場的「社交寶典」，中式酒桌文化造就了白酒在內地酒水市場上的強勢地位。但對於很多年輕人來說，酒桌文化帶來的社交壓力，以及嘔吐和傷肝引發的健康危機，只加深了他們對白酒的恐懼和反感。

2020年，國內白酒市場普遍低迷，但同時卻是以果酒為主的低度酒市場的爆發元年。啤酒苦澀刺激，碳酸飲料甜膩單一，低度酒飲受歡迎只是因為它「更好喝」嗎？低度酒飲風潮是如何興起，受到年輕消費者和投資者的大力追捧？走進「微醺時代」，酒飲品牌要如何在激烈競爭中突圍？（點擊此處閱讀全文）

圖輯｜MissBerry貝瑞甜心憑「甜心小方瓶」系列獲得市場青睞：

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第四篇：人造肉更勝真肉？ 外媒倡中國人多吃助環保惹議

隨着素食主義、環保、健康養生等理念崛起，「人造肉」在中國掀起風潮，概念股股價屢次一飛沖天，而肯德基（KFC）、星巴克（Starbucks）和喜茶（Heytea）等連鎖餐飲集團也趁勢推出相關產品。不少內地民眾躍躍欲試，但也有人抱持抗拒態度。



另一邊廂，西方一些傳媒近年對「中國人吃肉」頗有微詞。1月22日，美國《時代》雜誌網站就刊文稱，中國作為「消費了世界上28%肉類」的國家，應該大力推廣人造肉以保護環境。一時間，文章引起內地網民不滿，令諸如「中國人就應該少吃肉嗎？」的質問再度浮上台面……（點擊此處閱讀全文）

圖輯｜月餅、腸粉、雞塊、漢堡扒……中外「植物肉」比一比：

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▼同場加映：01中國專題系列報道推薦▼

冷門職業｜穿衣是工作脫衣是生活？ 「種草姬」一個行業兩樣情

種草姬有3大類裝扮，其中以「蘿莉塔」最受矚目（點圖放大）：

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中國擁有14億人口的龐大市場，再冷門的需求也會出現規模巨大的生意機會。很多領域看似小眾，其實能幫助許多人實現夢想，因此才有「三百六十行，行行出狀元」的說法。

淘寶日前發布「2020年度十大冷門職業觀察」，螺螄粉聞臭師、壽衣模特兒、寵物入殮師、絲襪調色師、種草姬、哄睡師等入選。這些職業有何特別？出現的原因是什麼？外界如何看待相關行業的發展……（點擊此處閱讀全文）

隱秘的角落｜鄭裕玲Do姐捧為年度最佳 國產懸疑劇怎贏盡口碑收視

圖輯｜迷霧劇場6套作品逐個睇（點圖放大）：

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2020年被稱為國產懸疑短劇爆發之年，《隱秘的角落》、《沉默的真相》、《摩天大樓》、《唐人街探案》、《十日遊戲》等劇集口碑收視雙豐收。其中《沉默的真相》更以9.2分撼贏《隱秘的角落》，奪得年度「國劇之王」。

實際上，帶有犯罪破案、推理懸疑元素的劇集在英美日韓等國的發展早已非常成熟，刑偵警匪類型也一直是港劇的一大特色。在台灣，近幾年也不再只有談論男女愛情的偶像劇，而是多了恐怖驚奇、懸疑推理等類型劇，台劇中還加入了許多社會議題，如《誰是被害者》《想見你》等劇集近年的表現非常亮眼。那麼國產懸疑劇熱潮又是如何掀起的……（點擊此處閱讀全文）