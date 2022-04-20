內媒：屢違中央八項規定精神　光大證券全部6黨委被問責

據內媒第一財經4月19日消息，光大證券6名黨委委員全部被黨內問責。現任一把手、董事長閆峻及「二把手」監事長劉濟平面臨下台。

光大證券20日公布，閆峻辭去公司董事長、董事及董事會戰略與發展委員會召集人職務；劉濟平辭去公司監事長、監事及監事會治理監督委員會委員職務。



第一財經報道稱，光大證券現任黨委書記閆峻被撤銷黨內職務，其職級降為光大集團部門副職。相關職務將另行安排。

報道又稱，光大證券「第二把手」劉濟平被處留黨察看一年，其職級被降為光大證券部門副職。

公司現任總裁，兼執行董事，劉秋明誡勉談話。公司紀委書記范洪波被給予警告處分，公司副總裁王忠、梅鍵則被批評教育。

報道援引知情人士稱，「19日上午集團黨委會宣佈了上述決定，上述六名均為公司黨委委員，而光大證券的全部黨委委員，就是這六個人了，全部被問責了。」

報道稱，包括上述六名黨委委員在內，光大證券現在領導層共十幾名，上述被問責人數達到六名，幾乎相當於領導層一半。

報道又指，上述消息人士稱，光大證券後續黨委書記人選將從光大銀行一名副行長中調任，「目前人選已經定了」。

另據知情人士透露，上述人員被問責，主要是因為違反中央的八項規定精神。

今年2月22日，中央第五巡視組對光大集團巡視的反饋意見公布。反饋意見指出，光大集團部分直管企業違反中央八項規定精神問題屢禁不止，形式主義、官僚主義問題比較突出，防範化解重大風險隱患存在差距，內部治理體系有短板等問題。

光大證券20日公布，因工作調整原因，閆峻辭去公司董事長、董事及董事會戰略與發展委員會召集人職務。閆峻已確認，其與公司董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。

光大證券又指，公司監事會收到公司監事長劉濟平的辭職報告。因工作調整原因，劉濟平辭去公司監事長、監事及監事會治理監督委員會委員職務。劉濟平已確認，其與公司監事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。