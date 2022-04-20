上海復工｜666間企業白名單台積電在列　Tesla循規定「閉門造車」

16 日上海經信委公眾號發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）》，當中規定復工標準，也發布重點企業「白名單」，優先保障包括生物醫藥、汽車製造等666間企業復工復產，名單包括Tesla、台積電和日月光。目前Tesla已經開始復工。



此前傳出但因復工條件嚴苛，有部份外商如3M、杜邦等拒絕上海市政府復工要求，要求上海市政府修改復工承諾書。3M、杜邦則闢謠稱，正積極配合上海市政府防疫政策復工復產。



上海優先保障復工復產的企業「白名單」曝光，首批共有666間企業可以優先申請。但據《上海復工復產防疫指引》，符合復工條件包括樓棟7日PCR全陰性，個人7日PCR也要全陰性，但目前上海7天內未出現任何感染者的社區或企業不到50%，復工條件嚴格。

此外，工廠要復工生產線要過半出勤且採「閉環生產」不得出工廠，新華社報道，Tesla上海超級工廠已於19日復工，已有約8,000名員工到崗，Tesla的員工也嚴格遵守防疫規定，每日一檢不出工廠，被網民稱是真正的「閉門造車」。

Tesla上海超級工廠生產製造高級總監宋鋼透露，產能會在接下來的三、四天內逐步回升，實現單班制滿產。此前《財新網》引述申萬宏源研究報告指出，Tesla上海超級工廠停產損失約為每天2,000輛。按3月16日、17日停產2天，3月28日至4月18日停產22天計算，Tesla上海超級工廠期間產量損失4.8萬輛。

台積電在上海的工廠也在復工白名單中。（AP）

復工條件嚴苛 部分外企拒絕承擔責任?

根據《上海市工業企業復工復產疫情防控指引》共有五大項21條規定，要求企業和工廠封閉式管理，經政府審查以後，如果條件滿足，就能復工。但如果防控能力不足的，將無法復工。此前傳出3M，杜邦，BASF等外企拒絕復工，並稱上海市政府完全讓公司承擔責任不合理，要求上海市政府修改復工承諾書。

《澎湃新聞》報道指出，3M回應提到，作為「上海市新冠肺炎疫情防控物資保障企業」「上海疫情防控生活物資保障企業」，3M獲得了上海市、區、街道各級政府的大力支持。目前3M正集結全公司力量，積極調配資源，全力組織與保障抗疫物資的閉環生產。

此外，3M提到自封控以來，3M醫用防護口罩的生產從未停歇，生產線有序運轉。「在政府支持下，我們正在積極籌備其它生產線的復工，著手制定和實施全面的復工復產計劃。」

BASF和杜邦也回應強調，支持並積極配合政府採取各種措施幫助企業盡早復工復產。此外，《澎湃新聞》也指出，復工復產的意願是由企業自主提出再提交市區相關部門審批批復，不存在企業被要求復工復產的可能，更談不上拒絕「復工復產」。