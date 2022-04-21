上海疫情｜孫春蘭：防控獲階段性成效　要「清零一塊、守住一塊」

在上海調研指導疫情防控工作的中共政治局委員、中國副總理孫春蘭表示，上海疫情防控攻堅行動已取得階段性成效，並要求「清零一塊、守住一塊，不斷擴大戰果」。



據《上觀新聞》4月21日報道，孫春蘭19日和20日在上海調研指導疫情防控工作時強調，要進一步加強醫療救治工作，堅持分類收治，落實雙向轉診，中西醫結合，堅持集中患者、集中專家、集中資源、集中救治，開展多學科專家聯合巡診，加強重症、危重症患者的救治護理，千方百計降低病死率。

孫春蘭也來到浦東新區龍陽路一處建築工地，了解工地疫情防控情況，要求及時查找封堵漏洞，嚴格落實防控措施，把閉環管理、人員防護等要求更加嚴密紮實地落到位。

她也前往天目西路街道蕃瓜弄和有關養老院，實地了解疫情處置情況，要求深入分析研究陽性感染者比例高、人數多的老舊小區和養老機構，拿出針對性解決方案，強化現場流調溯源，加快轉運收治陽性感染者、隔離密接人員，迅速進行規範的環境消殺。

孫春蘭強調，要堅定不移執行動態清零總方針，把各項工作深入細緻開展好，把防控措施認真紮實落到位，徹底阻斷病毒傳播鏈條，齊心協力打贏社會面清零攻堅戰。要落實落細各項防控措施，重點解決轉出慢、流調不深入、隔離資源緊缺等突出問題，進一步強化「採、送、檢、報、轉、收」各環節高效緊密銜接，對老舊小區、城中村等重點地區加大工作力度，確保應轉盡轉、日清日結。要強化陣地意識，清零一塊、守住一塊，不斷擴大戰果。

她也要求繼續加強社區管理，進一步強化對養老院、學校、建築工地、農貿市場等重點場所的疫情管控力度，落實主體責任，堅持閉環管理，分類制訂專項方案，細化防疫措施，嚴防發生聚集性疫情。