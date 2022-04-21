兩岸關係緊張之際　解放軍海軍陸戰隊進行立體搶灘登陸訓練

台海局勢持續緊張，近日，解放軍海軍陸戰隊某旅聯合立體搶灘登陸訓練，現場畫面曝光，引發關注。



據央視新聞4月20日報道，在搶灘登陸訓練上，解放軍機降分隊「從天而降」，在兩棲戰車掩護下，向「敵」陣地發起猛攻。摧毀「敵」正面防禦工事後，承擔突擊任務的步兵分隊向「敵」縱深挺進。

海軍陸戰隊某旅旅長接受採訪表示，從「兩棲」到「多維」，突出多維立體，全域運用作戰的特點，始終保持戰鬥姿態，已成為海軍陸戰隊鍛造全域精兵的最高準則。

近期，美國國會議員到訪台灣，兩岸關係愈加緊張。4月15日，中國國防部新聞發言人吳謙對此進行表態稱，美方這一行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係的政治基礎，導致台海局勢進一步緊張升級。美一方面作出不支持「台獨」的承諾，一方面向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，這是極其虛偽的，毫無信義。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

吳謙強調，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。台灣問題不容任何外來干涉。對此，解放軍東部戰區近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並開展多科目針對性演練。這是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。解放軍厲兵秣馬，將採取一切必要措施堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

同日，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，解放軍東部戰區15日出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等力量在東海當面和台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。此次行動是針對近期美在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號而組織的。

施毅表示，美惡劣行徑和伎倆完全是徒勞的，也是十分危險的，玩火者必自焚。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。