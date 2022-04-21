上海疫情｜市民稱收到偽冒連花清瘟膠囊　生產廠商：包裝換新

近期，中國官方推崇的抗新冠病毒中成藥連花清瘟深陷輿論旋渦。有上海市民稱，收到假的連花清瘟膠囊，此舉引發社會輿論關注。



內地傳媒報道，近日有上海市民反映，浦東新區周浦鎮一小區發放的連花清瘟膠囊外包裝盒與此前收到的有多處不一致。查詢相關商標訊息，發現帶有「連花」字樣的商標仍處於審查中。據此，不少市民認為發的是「假藥」。

對此，石家莊以嶺藥業官方微博4月20日發布聲明回應稱，目前市場上有效期內的連花清瘟膠囊產品有兩種外包裝形式，顯示了「以嶺」和「連花」兩個商標。公司因優化產品分類管理，將呼吸系統相關產品現統一用「連花」商標，即將原商標的老包裝更換為「連花」商標的新包裝。公司產品嚴格按照國家藥監局《藥品說明書和標籤管理規定》（第24號令）對產品進行標註，並執行藥監部門的規定使用條形碼和二維碼實現對產品的追溯。

上海市民稱，連花清瘟膠囊外包裝盒與此前收到的有多處不一致。（微博＠Mancy珉）

以嶺藥業稱，「連花」商標的新包裝上的花型圖標僅作為裝飾圖片。公司使用的「連花」商標於2005年4月11日申請，並於2009年6月27日獲得授權，商標註冊證號為「4595963號」。

另據上海闢謠平台從國家知識產權局商標局官網查詢獲知，商標註冊證號「4595963號」對應的是石家莊以嶺藥業股份有限公司申請的「連花」商標；專用權期限為2019年06月28日至2029年06月27日；市民查詢到「商標沒申請下來」的狀態可能與相關查詢網站未及時更新有關。

上海疫情爆發以來，許多市民都遇到了食品等基本物資供應不暢的問題。然而政府部門在配送物資時，時常會搭配中成藥連花清瘟，遭民眾質疑浪費寶貴的物流運力。

4月13日，萬達集團董事王思聰在微博上轉發一則影片：「世衛組織『推薦』連花清瘟，誰告訴你的？」他在轉發時點評稱：證監會應嚴查以嶺藥業。後來，王思聰刪除了這條評語，但是依然保留了質疑連花清瘟的影片。

4月16日，這篇文章被「丁香醫生」公眾號在微信、知乎等多個社交網絡平台上轉發，並且配發點評「我們認為不應該這樣」。當天晚些時候，丁香醫生更是發布題為「不要吃連花清瘟預防新冠」的長文，短時間內就獲得了數十萬網民的讚好。

4月19日，王思聰微博頁面顯示，因違反相關法律法規，目前處於禁言狀態。