疫情｜官媒批地方官員懶政：不斷加碼防控措施　不關心全國經濟

內地自從本輪疫情在多地爆發後，一些地方升級疫情防控措施，部分地區陸路運輸受阻，貨運物流不暢，不少貨車司機甚至需要長期在車裡吃住。

官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」20日（周三）發表評論文章批評部分地方官員不關心全國經濟，抱著「只要疫情別流入本地就萬事大吉」的心態；為達到這一目的，就採取不斷加碼的防控措施。



評論文章表示，在司機證碼（通行證、健康碼等）齊全的情況下還是不能「貨暢其流」，說明一些地方疫情防控仍存在一刀切的懶政，把「防人」與「防病毒」混同為一。這是典型的防疫形式主義，不僅嚴重影響司機的收入、工作狀態以及正常的物資供應保障，也給經濟社會運行造成很大干擾。

文章解釋，保經濟就是保民生，目前受疫情影響地區正千方百計復工復產，如果運輸、物流不暢通，即便生產線能重新啟動，原料運不進，產品運不出，企業還是沒法運轉。

文章批評，「可對於一些地方、一些官員來說，全國經濟是不是一盤棋，他們並不關心，只要疫情別流入本地就萬事大吉」。為達到這一目的，就採取不斷加碼的防控措施，「管你有沒有通行證，本地禁入；管你碼綠碼黃，我是色盲；外地來的人和車，管你有沒有風險，我懶得精準識別，你們甭進來給我添亂就行」。

文章表示，要打通物流堵點，需雙管齊下。首先，要想讓「通行證」真正發揮效力，必須強化問責機制。其次，眼下各地發布的疫情防控要求不統一，交通管控信息發布也各行其是，需要把相關信息統合起來，聯合發布，打通信息壁壘。