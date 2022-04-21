上海社區工作者確診入住方艙醫院　竟變身跑手15天長跑170公里？

上海疫情形勢嚴峻，除了有賴醫護人員、防疫人員堅守抗疫前線，基層工作者如居委會亦承受巨大工作量，包括組織居民做核酸檢測，消殺環境等等。

上海疫情爆發初期，在居委會工作的劉強一直處於隨叫隨到的狀態，直到自己確診需要入住方艙醫院，他才鬆一口氣「可以安安心心地去歇一會兒了」。

入住方艙醫院後，劉強恢復晨跑的習慣。在入艙治療15天間，他在百餘米長的走廊上跑出170公里。



劉強在方艙內奔跑。 （冰點新聞）

《冰點新聞》報道，3月28日，上海宣布以黃浦江為界分批實施封控，進行全員核酸篩查，劉強亦被要求留宿單位，並與物業工作人員、義工們努力維持小區的正常運轉。

不過，他坦言硬板行軍床加一個睡袋會愈睡愈冷，工作強度大亦令他身心疲勞。一直要隨叫隨到的劉強，在確認感染Omicron當下反而鬆了口氣，「解脫了，我也確診了，可以安安心心地去歇一會兒了」。

劉強所在的工作組有11人，5人確診。4月4日，他們都被送到上海靜安體育中心方艙。劉強表示，除了肌肉酸痛，自己覺得身體還好，但作為一名健身愛好者，他無法確認肌肉酸痛是因為病毒作祟，抑或是運動後身體的正常反應。

上海靜安體育中心方艙，懸掛的巨大海報。 （冰點新聞）

他入住方艙收拾安頓後便換上跑鞋，圍繞方艙跑了第一個10公里。在艙內持續跑步兩天後，因為受不了每跑一段就有人對着他拍照、拍片，於是他將跑道轉移到方艙醫院的走廊內。

在方艙醫院中，劉強的生活形成另一種規律：每天測3次體溫和血氧飽和度，下午接受核酸檢測，更重拾晨跑的習慣。在各種情緒交織的方艙中，劉強把這段時間當作「特殊時期的特殊體驗」，與其他心事重重的艙友不同，他在方艙跑步、聽Podcast、閒聊，更為壓抑着情緒的病友做「心理按摩」。

入住方艙醫院15天後，劉強收到解除集中隔離的醫學證明，坐上回家的專車，「上海的疫情終究會過去的，現在這種局面不是常態。你知道吧？大家維持着這個秩序，保持了這麼大的理智，又很配合，是因為大家覺得無論時間長短，終將會結束的」。