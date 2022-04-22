上海疫情｜新增11死直接原因均基礎疾病所致　官方將開展九大行動

上海昨日（21日）新增17629宗新冠肺炎本土個案，包括1931宗確診病例和15698宗無症狀感染者，另新增11人死亡。上海市人民政府新聞辦公室今日（22日）上午舉行疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，全市疫情已連續幾天呈下降趨勢，會分批有序推動一批重點工業企業平穩運行、復工復產，而新增死亡個案的死亡直接原因均為基礎疾病所致。



新增本土個案中，有143宗確診病例為此前無症狀感染者轉歸，1685宗確診病例和15551宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。市衛生健康委一級巡視員吳乾渝介紹，全市疫情已連續幾天呈下降趨勢。浦東、閔行、松江、青浦、普陀和長寧等6區，近三日總體疫情持續下降。徐匯、虹口、寶山和嘉定等4區總體疫情繼續處於平台波動狀態。靜安區、黃浦區和楊浦區等3區疫情仍有所上升。奉賢、金山和崇明等3區疫情持續保持低位。

新增死亡個案方面，吳介紹，死者平均年齡84.2歲，最大年齡94歲，均合併有嚴重的多髒器基礎疾病，且病情危重，包括冠心病，心功能不全，肝硬化終末期，腦梗，帕金森病，阿爾茲海默症，尿毒症等。他們當中有1人曾接種過新冠疫苗，其餘均未接種。患者入院後，病情進展迅速，經搶救無效死亡，直接死因均為基礎疾病所致。而截至昨晚24時，有160宗重型患者、24宗危重型患者在定點醫療機構接受治療。

會上介紹，全市疫情已連續幾天呈下降趨勢。（影片截圖）

吳乾渝進一步指出，當前疫情形勢依然十分嚴峻，防控工作正處於較勁爬坡的關鍵時刻。接下來，當局將開展社區管控行動、檢測篩查行動、流調排查行動、轉運隔離行動、騰換擴容行動、中醫藥干預行動、清潔消毒行動等九大行動。其中社區管控行動將按照「三區」劃分要求，實施從嚴管控，加大對流動人口、居家隔離等人員的管理，最大限度減少人員流動聚集，動態梯次調整「三區」劃定範圍。還將開展檢測篩查行動，採取分區分級檢測推進模式，實施「抗原+核酸」組合篩查，全面提高「採、送、檢、報」全流程效率。

另一方面，副市長張為則表示，市府近期在國務院聯防聯控機制的指導下，分批有序推動一批重點工業企業平穩運行、復工復產，主要有幾方面工作，首先是強化企業疫情防控和復工復產的系統設計，其第一個標準是企業必須滿足高標準的防疫要求，對此當局已推出具體指引，從場所、人員、物流管理、防疫物資儲備、應急處置等方面提出了21條指導性意見。企業可以根據自身條件、行業特性制定「一企一方案」，強化「人、場、物」全方位的防控措施，保障生產經營安全。例如，現階段復工的企業，至少都具備封閉運營的管理條件，有條件的企業，還會建立企業內的集中隔離觀察點，做好應急處置預案，其目的就是為了在連續生產期間，嚴防疫情輸入、傳播及外溢。

第二個標準是遵循「循序漸進、鍊式推動」的基本原則推進，可以通過龍頭企業帶動一大批企業加速復蘇，故除城市運行、防疫物資和功能保障類重點企業外，當局全力支持對長三角、全國產業鏈供應鏈影響大的大型產業鏈企業群率先復工復產。前期會聚焦上汽、特斯拉、中芯、華虹這些龍頭企業以及相關配套企業，以點帶鏈，實現產業鏈供應鏈上下游企業乃至物流鏈的協同復工，延伸帶動長三角及更大區域相關聯企業的恢復生產。

張為表示，當局分批有序推動一批重點工業企業平穩運行、復工復產。（影片截圖）

另外，當局還通過產業鏈復工復產打通重要生產物資的運轉通道，推廣使用國家統一制式通行證，並在兄弟省市支持下推動建設了長三角一系列重要物資中轉站，通過換司機、甩掛等方式實現無接觸式的貨物運輸等；加強企業復工復產的服務保障，主要通過數字化方式上線復工復產返崗人員電子通行證，並和相關國家部委共同組建了工作專班，滾動收集企業遇到的「問題清單」，建立銷項機制，逐項解決問題，打通斷點堵點。

據張為透露，666家重點企業已有70%實現了復工復產，企業的產能利用率也在不斷提高。上汽、特斯拉等整車企業連續實現整車下線，相關零部件配套企業也陸續復工，汽車企業在產率、產能利用率有所提升。集成電路、化工骨幹企業產能利用率保持在較高水平。