上海疫情｜107歲新冠患者康復出院　有長期病患包括阿茲海默症等

上海的本土疫情持續，昨日（21日）再增17629宗本土感染，包括1931宗確診個案及15698宗無症狀感染者。值得注意的是，一名107歲女性新冠肺炎患者近日康復出院。



據《解放日報》報道，21日舉行的上海市公共衛生臨床中心新冠肺炎患者集中救治工作信息溝通會上，上述107歲患者的主治醫師、市公衛中心新冠病房主任醫師錢志平介紹指，4月1日，這位107歲的女性患者與她86歲的孩子等一家四口，被同時收治進入市公衛中心。

錢志平指，107歲患者生活不能自理，且自身患有較多基礎疾病，包括阿茲海默症，需長期服用抗焦慮、鎮靜催眠類和防高血壓的藥物，而這些藥物可能會和新冠治療的有關藥物發生相互衝突，對臨床醫生合理用藥和照護也帶來挑戰。

錢志平表示，診療團隊參照「國家第九版診療方案」，並結合上海治療方案，這位107歲患者經過兩周治療後達到出院標準，與另外三名家人回到家中，進行康復以及基礎疾病的後續治療。

據了解，上海市公共衛生臨床中心是上海市新冠定點醫院，上海本輪疫情以來，該中心累計收治60歲以上長者1131宗，其中80歲以上336宗。中心副主任淩雲介紹，多位高齡老人已經治癒，而上述107歲患者是該中心目前年齡最大的新冠康復者。