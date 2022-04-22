疫情｜內地昨增18502宗本土個案無症狀佔近九成　上海再增11死

國家衛健委公布，內地昨日（21日）新增18502宗新冠肺炎本土個案，包括2119宗確診病例及16383宗無症狀感染；另增11宗死亡病例，均來自上海。



新增的本土確診病例中，為上海1931宗，吉林63宗，黑龍江34宗，江西33宗，浙江15宗，青海10宗，江蘇7宗，廣東5宗，山西3宗，河南3宗，湖南3宗，海南3宗，陝西3宗，雲南2宗，北京1宗，河北1宗，福建1宗，四川1宗。含202宗由無症狀感染者轉為確診病例（上海143宗，吉林25宗，江西24宗，浙江4宗，廣東2宗，福建1宗，四川1宗，陝西1宗，青海1宗）。

本土無症狀感染者方面，則為上海15698宗，吉林244宗，江蘇124宗，河北77宗，黑龍江56宗，浙江45宗，江西33宗，安徽28宗，山東23宗，山西16宗，河南14宗，雲南9宗，廣西6宗，遼寧4宗，青海4宗，福建1宗，廣東1宗。

同日，內地新增14宗境外輸入病例，包括福建5宗，雲南5宗，廣西2宗，廣東1宗，四川1宗；另增82宗境外輸入無症狀感染者。

截至目前，內地現有確診病例30813宗，累計報告確診病例196086宗，4674人病亡。