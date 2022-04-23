疫情｜內地新增本土個案回升至2.4萬宗　近九成無症狀上海多12死

國家衛健委公布，內地昨日（22日）新增24326宗新冠肺炎本土個案，數字回升至超過兩萬宗，當中包括2971宗確診病例及21355宗無症狀感染；另新增12宗死亡病例，均為來自上海的本土病例。



新增的本土確診病例中，為上海2736宗，吉林136宗，黑龍江31宗，江西11宗，浙江10宗，湖南9宗，廣東8宗，北京6宗，江蘇6宗，河南5宗，河北4宗，青海3宗，山西2宗，安徽1宗，福建1宗，山東1宗，湖北1宗，含1217宗由無症狀感染者轉為確診病例（上海1120宗，吉林83宗，浙江6宗，廣東5宗，青海2宗，山西1宗）。

本土無症狀感染者方面，則為上海20634宗，吉林205宗，河北172宗，江蘇125宗，浙江57宗，河南36宗，江西34宗，山東22宗，安徽16宗，黑龍江14宗，雲南14宗，山西9宗，青海6宗，遼寧2宗，湖北2宗，廣東2宗，廣西2宗，甘肅2宗，福建1宗。

同日，內地新增17宗境外輸入病例，包括內蒙古6宗，福建4宗，廣東3宗，北京2宗，江西1宗，四川1宗，含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在福建）；另增68宗境外輸入無症狀感染者。

截至目前，內地現有確診病例30662宗（重症病例237宗），累計報告確診病例199074宗，4686人病亡。