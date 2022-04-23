上海疫情｜昨增逾2.3萬本土個案　12名死者直接原因均為基礎疾病

上海市昨日（22日）新增23370宗新冠肺炎本土個案，包括2736宗確診病例和20634宗無症狀感染者，另新增12人死亡。今日（23日），上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會上介紹到，新增死亡病例的死亡直接原因均為基礎疾病，並提到從近階段疫情數據可以看出，當前上海疫情形勢依然嚴峻複雜。



市衛健委一級巡視員吳乾渝介紹，新增本土確診病例中，1542宗在閉環隔離管控中發現，74宗在相關風險人群核酸篩查中發現，1120宗為無症狀感染者轉歸確診病例。本土無症狀感染者中，20490宗在閉環隔離管控中發現，144宗在相關風險人群核酸篩查中發現。截至昨晚24時，有157宗重型患者、18宗危重型患者在定點醫療機構接受治療。

至於新增死亡病例的平均年齡為88.2歲，最大年齡99歲，患者均合併有嚴重的慢性多髒器疾病，包括支氣管哮喘、呼吸功能衰竭、冠心病、心功能不全、心律失常、高血壓、腦梗後遺症、阿爾茲海默症等，且均未接種過新冠疫苗。患者入院後，因原發基礎疾病嚴重，病情進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

吳乾渝又指，當前上海疫情形勢依然嚴峻複雜，新增陽性感染者總量基數大、仍處於高位波動，總體在封控區、管控區、集中隔離點內發現；昨日增加幅度較大的區與近期社區（特別是老舊小區共用衛生間和廚房等現象普遍存在）、建設工地、企業等聚集性疫情有關。針對社區防控，封控區嚴格做到「區域封閉、足不出戶」，管控區做到「人不出小區、嚴禁聚集」。針對聚集性疫情較為突出的企業、工地等，進一步強化單位主體責任，落實封控措施，嚴格落實閉環管理，加強健康監測和人員篩查，做好廠區內的環境清潔消毒，督促員工做好個人防護。

另外，長寧區副區長楊元飛透露，為進一步加強對快遞員的服務保障，長寧區推出18個「小哥驛站」，方便快遞小哥們集中居住、臨時休息、閉環管理，使他們能夠在工作之餘，歇歇腳，吃口飯，充充電等。而所有保供網點訂單數量呈現穩步上漲的態勢，已從每日訂單在一周前5.2萬單增長到昨日的13.6萬單。