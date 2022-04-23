北京環球影城女遊客乘過山車後意外身亡　官方：已關注到此事

北京環球影城周五（22日）發佈公告稱，一名遊客在環球度假區內玩霸天虎過山車時出現突發狀況，經送醫後身亡。度假區工作人員晚上表示，過山車處於停運狀態，未知何時再次開放時間；通州區文化和旅遊局則指已關注到此事，會將相關情況上報反映。



位於北京環球度假區變形金剛基地的霸天虎過山車屬標誌性項目之一，然而在周二（19日），網傳一名女遊客發生意外。周五，北京環球度假區官方微信發佈公告稱，本周初，一位遊客在北京環球度假區霸天虎過山車區域出現突發狀況，需要醫療救助。園方事後立即對該遊客採取心肺復蘇、使用自動體外除顫器等急救措施，並及時送醫，可遺憾的是事主經搶救無效不幸身故。基於審慎考慮以及配合相關部門核查的需要，該騎乘設備已被暫時關閉。

據北京環球度假區官網顯示，霸天虎過山車公示有明確的安全須知，提到有心臟病史或血壓異常的遊客，以及有背部病史、頸部病史或類似身體病史的遊客不可體驗。曾玩過該項目的王先生表示，項目的起伏落差較大，非常緊張刺激，雖然官方會通過喇叭公告注意事項，但他認為很難逐一排查遊客是否存在異常情況。

對於度假區是否需要承擔相應責任，湖北好律律師事務所陳亮律師表示，若園區盡到了相應的提示義務，如在線下顯著位置張貼標識或通過廣播告知，並在意外發生時全力提供幫助，配合救援等，那就不存在過錯，不需要承擔賠償責任，反之則需要承擔相應的賠償責任。而若遊客看到提示後隱瞞自身病史繼續參加，則自身亦有一定過錯，需承擔相應責任。