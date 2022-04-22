北京環球影城男孩豎中指惹惱「麥加登」　遭怒斥：丟你媽媽的臉

近日，北京環球影城變形金剛景區內，一名男孩對機械人豎中指兼腳踢，遭「麥加登」（Megatron，內地譯「威震天」）現場怒斥，「丟的是你媽媽的臉，一點哥哥樣都沒有」。



據網傳影片顯示，三名孩子站在麥加登前合影，其中身高較高的男孩轉身對麥加登豎中指，麥加登對此說到，「你這根手指還想不想要了」、「你終究會為你的行為付出代價」。隨即，男孩再向麥加登作出拇指向下的手勢，麥加登又怒斥到，「你媽媽還在這呢，你丟的是你媽媽的臉」。

被訓斥的男孩心有不甘地腳踢麥加登，有身著工作服員工欲上前阻止。麥加登則再次說到，「熊孩子太多了，一點哥哥樣都沒有」。在此期間，現場還傳出一陣陣笑聲。

事件登上微博熱搜，引發網民評論：

「家長臉紅嗎」。



「禁止這種人拍照，立刻請出去」。



「家長:看，我兒多勇敢，別人都不敢！」。



「小時候就散德行，長大了能好啊。孩子真是家長的一面鏡子」。



「這種孩子太丟人了，拿回家暴揍一頓就好了」。



據《極目新聞》報道，北京環球影城客服人員對此回覆指，暫未接到有關此事的通知，將把情況上報給相關部門。

事實上，北京環球影城內的麥加登早在去年9月試營業期間，就因金句頻出給遊客留下「串嘴」形象。亦有一名男子對其作出豎中指手勢遭回懟「骯髒的人類」、「你這個手勢太不禮貌了」等。