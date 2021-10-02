北京環球影城網紅「麥加登」背後辛酸史：人與機器的上千次磨合

北京環球影城變形金剛景區的「麥加登」（Megatron，內地譯「威震天」）因其「串嘴」形象、與遊客互動時金句頻出而受到歡迎，不過他竟被遊客舉報，指其常說的「骯髒」、「愚蠢」等詞讓人不適，觸發官媒央視網亦專門出文評論，「別丟人丟到外太空去了」。許多網友一度猜測麥加登是AI（人工智能），但其實他是由人所扮演的，是和普通人一樣的打工者，為滿足人們的無限想像，人與機器的背後更經歷上千次磨合。



近期，麥加登頻頻遭到不文明對待，例如被小女孩腳踢、被男遊客豎中指等，在回應出符合人物性格和角色設定的「愚蠢的人類」後，還要面對遭到舉報投訴的無奈。事實上，承受這些待遇的麥加登並非AI，而是有血有肉的打工者，曾扮演過麥加登的「中國機甲操控師」、33歲的王銘，便在近日向外界講述機甲底下那些鮮為人知的辛酸史。

據王銘介紹，麥加登的身高約有3米3，演員首先要穿上隱身衣，不能讓肉眼看到人體，之後需要踩着高蹺人為操控整副機甲，其中腳約在麥加登大腿位置，頭則在胸甲位置，而其一條腿差不多有10公斤重。機甲頭的扭動方面，演員相當於頭頂着一個機甲帽子來實現實時扭動，至於與人互動方面，則是先透過機甲的縫隙觀察周圍，之後通過變聲器實時將聲音傳播予遊客。

談起入行經歷，曾是軍人的王銘表示，他2011年退伍後在家鄉河南濮陽做過保安、服務員，也賣過麻辣燙、手機，但幾乎都做不過半年，令他一度迷茫，更患上長達半年的嗜睡症。後來，當在網上發現有人扮演變形金剛後，王銘童年的記憶被勾起，深感興趣的他遂找到一群同樣喜愛機甲的朋友，於2016年組成團隊並開始製造、演繹機甲。為了不斷研究，沉浸當中的王銘曾試過連續熬夜三個晚上而被送進了醫院。

結果，從一開始只能主動到大大小小的商場和傳媒公司推介，到後來逐漸累積起名氣，現時王銘已能在全國各地扮演各式各樣的角色，也曾登上各種綜藝節目。過去數年，王銘已完成了上千場次、逾2萬小時的表演。

2019年初，他接觸到國內第一個外骨骼式機甲、全身硬核金屬的「NK01」，讓他覺得這才是真正的「鋼鐵俠」，不過要脫下該機甲一點都不簡單，需要在兩位工程師的幫助耗時半小時完成。而每次表演完後，王銘都被熱得猶如被淋了一場大雨，甚至幾乎眩暈，肩膀和肘關節亦酸痛不已。

不過，並非每個人都理解他，家人甚至認為他「不務正業」，也有人質疑王銘的工作就如Cosplay般簡單，根本不能算作一份職業。雖然工作不穩定、對家人充滿愧疚，但王銘依然享受其中，既是因為那些英勇無畏的角色演繹讓他着迷，也是因為透過表演，他能感受到人與人之間的熱度，機甲底下的世界變得不再冷漠。

在美國，像王銘這樣的業者會被稱為「演員」、「特技師」，可是在內地，機甲表演還處於空白，王銘上網查了大量資料後，才從科幻電影、漫畫、小說中找到「機甲操控師」一詞來定義自己的職業，這既是想為機甲賦予靈魂，也是因為他想創造出專屬於中國的機甲文化。王銘夢想着，機甲行業可以形成了完整的產業鏈，職業的機甲操控師能有規範和等級，給大眾帶去歡樂且受到敬重。