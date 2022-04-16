新華社連發6篇文　批美國是俄烏之戰「背後黑手」

俄烏之戰仍未有明朗的結果，即便俄軍撤出烏克蘭部分城市，卻在這些城鎮中發現了俄軍對烏克蘭平民的暴行，西方國家紛紛同聲譴責俄羅斯，並加重對俄制裁，中國大陸對於俄烏議題一直處於立場不鮮明的狀態。



然而，中國官媒新華社卻連發了6篇文，直指美國就是俄烏之戰的幕後黑手，更批美是「世界亂源」。（點圖放大看內文6大重點👇👇👇）

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根據新華社的報導，他們點出俄烏戰爭源頭來自於冷戰結束之後，美國長期擠壓與圍堵俄國的安全空間，不僅讓北約東擴，還在烏克蘭「策動革命」以破壞俄烏之間的關係，甚至到處煽風點火，讓情勢更為緊張。

第二，美國長期以世界強權的姿態，在世界各國四處「拉幫結派」製造小團體，同時無視國際組織與法規在各國造成動亂，以維護自身利益，卻給其他國家的人民帶來災難。

第三，美國的政治人物、主流媒體與精英階層皆與美國軍火頁有關，長期煽動與俄羅斯之間的「新冷戰」，試圖藉由擾亂全家秩序以發「戰爭財」，像是冷戰期間就以「抵禦共產主義」還有冷戰後「反恐戰爭」等理由來出售大量軍火，現在俄烏戰爭開打，就讓美國有更多針對歐洲各國的軍火販售，以及掠奪俄國的能源資源。

第四，美國為了維持全球霸主的地位，經常使用「民主」、「國家安全」、「人權」等理由，揮舞「大棒」來制裁危害到其自身利益的國家。

第五，報導稱美國是秘密軍事研究的幕後操縱者，在蘇聯解體之後，就在全球各地廣設生物實驗室，報導也聲稱，俄烏戰爭期間，有俄羅斯專家發現許多美國設置生物實驗室的證據，還說烏克蘭已經淪為美國的「生物實驗場」。

第六，新華社認為美國是劣跡斑斑的「人權劣士」，他們指控美國讓俄烏戰爭開打，讓歐洲各國承擔接受難民的責任，造成了貧富差距擴大、疫情再度升溫等，回顧美國建國到現在，已經造成許多其他國家人民的流離失所，甚至喪失了生命，打著「人權」大旗，做出了完全相反的星為，因此稱美國為「人權劣士」。

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