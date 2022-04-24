疫情｜網傳暫停發往內地包裹　聯邦快遞及UPS等否認

新冠肺炎疫情持續蔓延的大背景下，內地網傳多個國家的速遞公司於4月23日同時宣布暫停發往中國地區的速遞服務。內媒《第一財經》分別諮詢了聯邦快遞（FedEx）、UPS等多家國際速遞巨頭，證實此消息並不屬實。



據早前網上流傳消息稱，UPS、Canada Post、日本郵政、FedEx先後宣布，暫停發往中國的速遞服務，涉及的國家主要是美國、加拿大、日本這三個國家。消息還稱，如果物流運輸鏈無法恢復，中國可能會暫停全部境外包裹。

對此，內媒《第一財經》分別諮詢了聯邦快遞、UPS等多家國際速遞巨頭，證實此消息並不屬實。

UPS方面表示，「近日就UPS全面暫停中國進口郵件包裹服務的訊息不實。UPS持續運營，包括上海及深圳兩大轉運中心在內，皆在符合防疫要求的前提下持續為客户提供服務；我們也採取所有必要措施以儘可能地減少對客户的影響。目前，基於疫情發展情況，我們暫停了華東部分地區（上海、浙江、江蘇）的進口服務。此外，根據各地政府規定，我們會進行臨時性的服務調整。對UPS而言，客户、員工以及我們所服務社區的健康與安全至關重要，因此我們制定了嚴格的安全規章制度，並持續定期與員工溝通相關的防護措施以降低健康管理風險。」

聯邦快遞則表示，聯邦快遞位於上海浦東國際機場的國際快件和貨運中心在疫情期間始終保持運營，確保出口業務正常開展，推動全球貿易的復甦和發展。鑑於上海的情況有所改善，聯邦快遞將從4月25日起恢復接收前往上海浦東國際機場的進口國際快遞貨件。