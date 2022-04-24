「最神秘和致命導彈之一」　中國「鷹擊-21」高超音速導彈首亮相

在4月23日中國海軍節前夕，中國首次公布了「鷹擊-21」高超音速導彈。外媒稱，它是中國「最神秘和最致命的導彈之一」。



綜合媒體4月24日報道，在中國海軍節敏感時刻，中國官方接連披露軍方重磅消息，除了官宣「第三艘航母」，還有055型萬噸大驅發射的神秘導彈。外界普遍猜測，後者就是中國研製的「鷹擊21」高超音速反艦彈道導彈。

印度《歐亞時報》21日稱，解放軍武器庫中最致命的武器之一是「鷹擊-21」反艦彈道導彈，它此前一直籠罩在神秘之中。但最近解放軍海軍罕見地發布055型驅逐艦發射這種高超音速反艦彈道導彈的首條影片。

報道還特別提到，美國國會研究服務局早些時候在關於中國海軍能力的報告中提到，「中國正在開發高超音速滑翔飛行器，如果將其納入中國的反艦彈道導彈，可能會使中國的反艦彈道導彈更難攔截。」

美國「海軍新聞」網站20日在「中國試射新型鷹擊-21高超音速導彈」的報道中提到，中國海軍近日發布了一段新型導彈從055型驅逐艦上升空的影片。

報道引述知名海軍情報分析專家的話稱，該導彈就是外界猜測已久的「鷹擊-21」高超音速導彈，配備該導彈的中國海軍055型大型驅逐艦也因此被西方稱為「全球火力最強戰艦」。

該軍事專家對該鷹擊仔細研判後認定，該導彈就是解放軍最新型「鷹擊21」高超音速反艦導彈。「這種新型導彈在外觀上類似於中國早先推出的cm-401導彈設計，但增加了一個大型助推器。公開展示的cm-401性能大致類似於俄羅斯的『伊斯坎德爾』導彈，但前者的直徑要小得多，只有600毫米。」他還猜測，這次試射的新導彈可能與cm-401系列導彈有關，但為了裝在055型驅逐艦的垂直發射單元內，其直徑可能更小。

美國「海軍新聞」網站稱，這段影片暗示該導彈可能是配備有小型高超音速滑翔彈頭的反艦彈道導彈。因為「該導彈的控制面相當小，意味着它可能不是防空導彈。」

報道稱，這種新型導彈是從一艘055型巡洋艦（部分西方媒體將055型大驅稱為巡洋艦）上發射的。「目前已經有8艘055型巡洋艦下水，它無疑是中國海軍陣容中最令人印象深刻的水面戰艦」。報道稱，根據公開數據，055型驅逐艦裝備有多達112個垂直發射單元，其中最大的發射單元足以容納長9米直徑0.85米的超大尺寸導彈。

報道還強調說，「如果這種新導彈被證明的確是高超音速『鷹擊-21』導彈，那麼055型巡洋艦將是世界上最強的水面戰艦」。

美國「動力」網站也認為，關於中國055型驅逐艦發射的神秘導彈猜測很多，但最可能的就是反艦彈道導彈。報道稱，中國海軍發布的這段影片顯示一枚導彈以「冷發射」的形式升空，然後點燃助推器飛向目標。助推器的長度相對較短，彈頭部分呈長錐形，底部有小鰭。「該種設計很容易讓人聯想到機動再入飛行器」。

「這種新型反艦導彈採用更細長的錐形機動再入飛行器和更短的火箭助推器。該設計明顯經過優化，可以安裝在艦載垂直發射單元的狹窄空間內。」報道還猜測，儘管相對較短的助推火箭將大大縮短其打擊距離，但考慮到其搭載的海上平台可以四處機動，這是合理的權衡。「即使它的射程只有幾百英里也有非常有效的威懾」。

報道強調，面對近程反艦彈道導彈與其他反艦巡航導彈的組合，即使是最先進海軍的自衛能力也面臨嚴峻考驗。此外，相對較近的射程更適合中國海軍傳感器搜尋和監測目標的能力，而不必像岸基中遠程反艦彈道導彈那樣，依賴過於複雜的外部數據鏈和傳感器平台網絡。