習近平在廣西全票當選中共二十大代表　當地官方：無上榮光

4月22日，廣西壯族自治區代表會議選舉產生廣西出席中共二十大代表。在廣西參選的代表候選人、現任中共中央總書記習近平，以全票當選二十大代表。



據新華社報道，代表們認為，習近平全票當選二十大代表，「充分體現了5700萬廣西各族幹部群眾對習近平的衷心愛戴，反映了億萬人民緊跟偉大復興領航人踔厲篤行，開創更加美好未來的共同心聲和強烈願望。」

4月23日，《廣西日報》刊登了廣西自治區黨委書記劉寧在廣西黨代表會議上的講話全文。劉寧說，習近平全票當選二十大代表，「我們無比激動、無比振奮、無上榮光……讓我們全體起立，用掌聲向習近平總書記表達崇高的敬意！」

劉寧表示，習近平全票當選，充分體現了他在全黨全軍全國各族人民中的崇高威望。習近平是「經過歷史檢驗、實踐考驗、鬥爭歷練的當之無愧的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，是實現中華民族偉大復興的領航人」。

劉寧表示，習近平全票當選，反映了黨心軍心民心所向，是黨員幹部群眾忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心的生動體現。劉寧強調，習近平全票當選，反映了億萬人民對緊跟偉大復興領航人踔厲篤行、開創更加美好未來的共同心聲和強烈願望，是「人民領袖愛人民、人民領袖人民愛」的生動寫照。

劉寧說，要堅持把深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，深入體悟習近平作為馬克思主義政治家、思想家、戰略家的非凡理論勇氣、卓越政治智慧和強烈使命擔當，在思想上高度認同核心，做到至信而深厚、融通而致用、執着而篤行。要不斷增強捍衛核心地位、維護核心權威、緊跟核心奮鬥的高度自覺，在重大問題上頭腦清醒，在關鍵時刻經得起考驗。

中共二十大將於2022年下半年在北京召開。二十大代表選舉工作從2021年11月開始，到2022年6月底前結束。中共二十大代表名額共2300名，由全國各省區市以及中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統等共38個選舉單位選舉產生。其中，廣西在全國率先選舉產生中共二十大代表。