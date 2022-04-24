中共二十大前瞻｜習近平爭歷史定位？蘇起：將在第三任期解決台灣

據台灣《聯合報》報道，針對中共總書記習近平在二十大延任後，中共對台政策是否將有重大變化，台國安會前秘書長蘇起接受訪問說，習近平第三個任期內，解決台灣問題的順序會被大幅提前，這對台灣來說「非常危險」。



蘇起表示，解決台灣問題已變成習近平歷史定位的一部分，如此他才能與毛澤東、鄧小平並列。他又表示，傾向於相信習在第三個任期就會「解決台灣問題」。

蘇起又提到，習的前兩任總書記，江澤民的歷史功勛是將港澳收回，胡錦濤是將經濟搞上去，而習近平則必須處理台灣問題。

蘇起早前出席2021遠見高峰會時表示，中美對話是台灣維持和平的最後的希望。（影片截圖）

蘇起是國民黨籍前政治人物，曾任國安會秘書長、陸委會主委、立委，也是「九二共識」一詞的創造者。作為前總統馬英九任內第一個國安會秘書長，其總結陳水扁執政期的兩岸與對美關係的發展，提出了兩岸「不統、不獨、不武」的主張，作為綜合兩岸、國際及對內三方現實的最佳平衡點。此一倡議，後來成為馬蕭競選政見，及馬政府的大政方針。

2010年2月11日，蘇起召開記者會請辭國家安全會議秘書長，此後淡出官場。2013年6月，隨吳伯雄訪問北京，與中共總書記習近平會面。2019年7月，蘇起加入2020總統大選候選人韓國瑜的國政顧問團，負責兩岸與外交方面議題。