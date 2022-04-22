中共二十大前瞻｜「省長搖籃」壓軸　副省級城市書記大調整

內蒙古自治區黨委副書記、包頭市委書記孟凡利，南下出任廣東省委副書記、深圳市委書記，接替已經晉升廣東省省長的王偉中，掌舵深圳這個中國最成功的經濟特區。至此，中國15個副省級城市市委書記已經調整完畢。

今年是中共二十大換屆之年，從2021年年初開始，副省級城市市委書記開始陸續調整。

孟凡利是山東臨沂人，長期在山東省工作，2020年9月，時任青島市市長的孟凡利首次離開家鄉，調任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記，2021年11月獲提拔為內蒙古自治區黨委副書記。

中國目前共有廣州、武漢、哈爾濱、瀋陽、成都、南京、西安、長春、濟南、杭州、大連、青島、深圳、廈門、寧波等15個副省級城市。其中大連、青島、深圳、廈門、寧波是計劃單列市，其他都是省會城市。

在行政區劃類別上，副省級城市為省轄市，但其市委、政府、人大、政協等四套班子一把手列入「中央管理幹部」序列，其職務任免由所在省委報中共中央審批。

值得一提的是，在15個副省級城市中，深圳市委書記的仕途最為看好。曾任中共中央政治局常委、國務院副總理的張高麗，與現任中央政治局委員、天津市委書記李鴻忠，均曾擔任深圳市委書記。

與張高麗、李鴻忠一樣，孟凡利之前三任深圳市委書記馬興瑞、許勤、王偉中，均直接晉升為省長。深圳因此被稱為「省長搖籃」。其中，馬興瑞先是升任廣東省省長，現任新疆自治區黨委書記；許勤先是升任河北省省長，現任黑龍江省委書記；而王偉中已於2022年1月升任廣東省省長。

目前，在15個副省級城市市委書記中，共有三名「70後」：濟南市委書記劉強（1971年3月生）、廈門市委書記崔永輝（1970年11月生）和杭州市委書記劉捷（1970年1月生），另有兩名女幹部：成都市委書記施小琳和南京市委書記韓立明。

除了深圳市委書記孟凡利和大連市委書記胡玉亭同時兼任所在省省委副書記之外，其他13名副省級城市市委書記均為所在省省委常委。

1992年春天，鄧小平南巡深圳，提出「堅持黨的基本路線一百年不動搖」。（視覺中國）

附：中國15個副省級城市市委書記一覽

哈爾濱市委書記張安順，1965年4月生，山東平陰人，2022年2月任現職。

長春市委書記張志軍，1964年7月生，遼寧義縣人，2021年5月任現職。

瀋陽市委書記王新偉，1967年8月生，河南寶豐人，2021年10月任現職。

大連市委書記胡玉亭，1964年7月生，山西五台人，2021年6月任現職。

濟南市委書記劉強，1971年3月生，寧夏海原人，2022年3月任現職。

青島市委書記陸治原，1964年8月生，陝西綏德人，2021年9月任現職。

西安市委書記方紅衛，1966年6月生，陝西富平人，2021年11月任現職。

成都市委書記施小琳（女），1969年5月生，浙江餘姚人，2021年8月任現職。

武漢市委書記郭元強，1965年7月生，河南光山人，2021年9月任現職。

南京市委書記韓立明（女），1964年9月生，江蘇常州人，2021年4月任現職。

杭州市委書記劉捷，1970年1月生，江蘇丹陽人，2021年12月任現職。

寧波市委書記彭佳學，1965年5月生，安徽潛山人，2021年1月任現職。

廈門市委書記崔永輝，1970年11月生，湖北恩施人，2021年10月任現職。

廣州市委書記林克慶，1966年10月生，湖北仙桃人，2021年12月任現職。

深圳市委書記孟凡利，1965年9月生，山東臨沂人，2022年4月任現職。