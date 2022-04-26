疫情｜內地昨增1.7萬本土感染　再多52人離世首現年輕患者死亡

國家衛健委公布，內地昨日（25日）新增17724宗本土感染，包括1908宗本地確診個案及15816宗無症狀感染；上海新增52宗死亡病例，患者年齡介乎33歲至100歲，死亡的直接原因均為基礎疾病。



在本地確診個案中，上海佔1661宗，其次為江西91宗、吉林44宗、北京32宗、遼寧25宗、黑龍江18宗，其餘個案分布於浙江、河南、內蒙古等12省。

本土無症狀感染者方面，上海新增15319宗，其次為江蘇112宗、吉林101宗，其餘分布於山東、河北、江西、遼寧等15省。

同日，內地新增15宗境外輸入確診個案，包括廣東、廣西各4宗，福建3宗，江西2宗，內蒙古、山東各1宗；另增73宗境外輸入無症狀感染者。

上海市衛健委通報，昨日有52名本地確診個案患者死亡，年齡介乎33歲至100歲。他們均合併有多臟器基礎疾病，包括肝臟腫瘤晚期、慢性阻塞性肺病、急性冠脈綜合症、高血壓3級（極高危）、糖尿病、腦梗後遺症、柏金遜症、阿茲海默症（老年癡呆）、尿毒症等重要臟器的嚴重疾患。患者入院後，原發疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

上海市衛健委副主任趙丹丹介紹，新增33歲死亡個案為男性，突發心跳呼吸驟停，經搶救無效死亡，診斷為心源性猝死，曾接種過兩劑新冠疫苗。

截至目前，內地累計報告205257宗確診個案，4828人病亡。