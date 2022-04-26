上海疫情｜寧波血癌少女確診新冠就醫無門　微博求助昨終入院治療

來自浙江寧波的21歲少女小范，2020年確診患上白血病，母親一直陪同她在上海瑞金醫院化療。惟受疫情影響，小范在3月底接獲醫院通知，因疫情防控不再接收病人，她們只能留在家中。

4月初，兩母女先後確診新冠肺炎，小范更因骨髓移植排異反應，身上布滿血斑。她日前在微博求助，瑞金醫院一度表示可以提供診療服務，但小范到達醫院後，醫護人員以她檢測呈陽性為由拒絕她入院。

經多番輾轉下，小范昨晚（25日）最終入住瑞金醫院北院，並於今天（26日）開始各項檢查。



《小時新聞》報道，大三學生小范原就讀於杭州臨安的一所高校。2020年12月，小范在一次800 米跑步後突感不適，流鼻血且腿上有淤青。經醫院檢查，診斷為白血病。在杭州治療一周後，她轉到了上海瑞金醫院進行全面的治療。

小范在上海瑞金醫院做了7次化療，每次化療時，其母楊女士都會在醫院附近租屋，去年10月，小范接受母親的骨髓移植， 同年11月23日出院，但其身體情況不樂觀，今年1月更出現大便有血的病發症，血小板一度降至低水平。

在農曆新年前，小范趕到上海瑞金醫院住院急救40多天，出院後就在上海租屋休養，並要定時回醫院輸臍帶血。惟今年3月底，小范準備第二次輸血時卻接到醫院通知，因為疫情防控不再接收病人。

3月30日，小范居住的小區因為發現陽性病例封控。4月2日，小范開始出現喉嚨癢，低燒的症狀，其母楊女士也有低燒。4月7日，母女倆同時檢出陽性。目前，小范的抗原檢測仍然異常，但楊女士的抗原測試已經正常。

楊女士稱，女兒咳嗽厲害，想去醫院照CT檢查肺部是否受感染，另外還要做血常規，檢查血小板的指數，「已經20多天沒查了」。她表示，前幾天有車來接病人到醫院，接了三個病人後又繞回小區，要接滿15個病人才能出發，「我女兒一上車就吐，四五個小時等不起了，就回了家」。

4月23日，有科普博主在微博上轉發小范的求助信息，隨即引起大量網民關注。在相關部門和人員的協調之下，上海瑞金醫院表示可以提供診療服務。小范表示，當時社區醫院、居委會及其朋友都向醫院確認過，「不然開不出救護車轉運單」。

4月24日，小范曾到瑞金醫院盧灣區分院求診，該院門口的救護車都接載了陽性病人，有關在救護車內為小范更換PICC管。據介紹，PICC管是用於輸液的靜脈置管，需要定期檢查更換。

4月25日一早，救護車接送小范到達瑞金醫院急診，惟醫院護士拒絕接收。小范解釋，自己是到醫院做CT和血常規檢查，但護士指一旦接收陽性病人，整間醫院就要關閉停運，建議她去黃浦區定點醫院盧灣區中心醫院就診。

由於救護車要接收其他病人，只能等待10分鐘，而乘坐下一輛救護車需要原地等候8到10小時，小范和楊女士只能原車回家。直至25日傍晚，小范最終入住瑞金醫院北院，今天開始接受各項檢查。