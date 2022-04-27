巴基斯坦恐襲遇難中國教師：出身河南農村　本打算明年回國讀博士

巴基斯坦南部卡拉奇大學（University of Karachi）周二（26日）發生自殺式炸彈襲擊，造成4人死亡，包括3名中國教師，另有1名中國教師受傷。周三（27日），遇難教師的背景陸續浮出，其中一人為廣西大學漢語國際教育2017屆碩士畢業生丁沐舫，來自河南農村的她原本計劃明年回國讀博士，得知噩耗後，其碩士研究生導師郭春林沉痛發文紀念。



圖為周二在卡拉奇大學孔子學院附近的事發現場，爆炸中一輛客貨車嚴重損毀，當地人員正展開調查（AP）

郭春林是周二晚上才經丁沐舫在孔子學院的前同事得知噩耗，據他介紹，丁沐舫生於河南信陽農村，家中排行老二，有一個哥哥和一個弟弟，父親則任職貨車司機。讀研時，優秀的丁沐舫已對自己要求嚴格，做學生幹部踏實認真負責，並發表了四篇學術論文。

丁熱愛國際中文教育事業，早在2016年5月便曾以漢碩實習教師身份到泰國任教一學期，2017年6月碩士畢業後就考取印尼漢語教學的志願者。2019年3月，她前往卡拉奇大學孔院擔任漢語教學志願者。她又堅持每日寫教學工作日誌，這既是總結漢語二語教學經驗，也是為撰寫漢語教學論文積累素材。

郭春林認為，丁沐舫到海外工作後變得非常懂事。圖為丁和巴基斯坦學生互動。（極目新聞）

郭春林認為，丁沐舫到海外工作後變得非常懂事，她2019年初結束印尼漢語教學任務回家鄉時看到北方的大紅棗，便想給導師郵寄一點，「要想身體好，每天吃兩三棗」。雖然郭婉拒，但丁還是堅持郵寄了一箱，估計有十斤。而2020年寒假，丁又郵寄了一個輕便保溫杯給恩師表達感謝。郭周三表示，愛徒給他的第一印像是踏實，讀研期間就是得力助手，主動幫忙做力所能及的事情。他表示，丁還準備在2023年1月公派期結束後回國，報考國際中文教育博士，冀培養更多國際中文教育人才。