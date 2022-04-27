巴基斯坦爆炸案｜巴總理赴華使館弔唁　中國外交部：強烈譴責事件

巴基斯坦南部卡拉奇大學（University of Karachi）4月26日發生自殺式炸彈襲擊，造成4人死亡包括3名中國人。巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）26日傍晚赴中國駐巴基斯坦大使館弔唁。



夏巴茲表示，巴基斯坦政府和人民以及他本人對事件深表震驚，向中方遇難者表示最深切的哀悼。巴政府將全力配合中方做好事件善後工作。動用所有力量，第一時間對事件進行深入調查，不惜一切代價緝拿兇手，對肇事者嚴懲不貸，以儆效尤。

夏巴茲稱，巴方將及時向中方通報調查進展，並採取進一步措施，全面加強對在巴中國人員、項目和機構的安保工作，保障中國公民在巴安全，絕不允許任何勢力破壞巴中友誼。巴方譴責一切形式的恐怖主義，感謝中國政府支持巴方打擊恐怖主義，願繼續與中方開展密切合作。

中國外交部4月26日下午表示，中方對這宗重大恐襲事件表示強烈譴責和極大憤慨，要求巴方立即徹查此事，緝拿兇手並依法予以嚴懲，同時採取萬全措施，全力保障在巴中國公民安全，絕不讓此類事件再次發生。

中國外交部和中國駐巴使領館將繼續敦促巴基斯坦相關部門做好善後和受傷人員救治工作，堅決打擊涉案恐怖組織。此次事件的幕後黑手必將付出代價。