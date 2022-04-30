疫情｜增萬宗本土個案　上海首次達成社會面清零　101歲人瑞病逝

國家衛健委公布，內地昨日（29日）新增10703宗新冠肺炎本土個案，包括1410宗確診病例、9293宗無症狀感染者；上海新增47宗死亡個案，其中包括101歲的長者。

上海市自今年2月爆發嚴重新冠疫情以來，29日首次達到「社會面清零」，指新增個案都是在隔離管控中發現，社區內並沒有新增感染者。成為上海此輪疫情以來首次社會面清零。



新增本土確診病例包括上海1249宗，北京48宗，廣東28宗，四川26宗，吉林20宗，浙江8宗，山東8宗，內蒙古6宗，江蘇5宗，湖南3宗，黑龍江2宗，江西2宗，河南2宗，新疆2宗，遼寧1宗，含1013宗由無症狀感染者轉為確診病例（上海985宗，吉林13宗，浙江5宗，山東4宗，北京2宗，廣東2宗，遼寧1宗，湖南1宗）。

本土無症狀感染者方面，為上海8932宗，遼寧85宗，江西68宗，新疆40宗，吉林35宗，山東31宗，浙江22宗，安徽19宗，廣東16宗，江蘇15宗，四川10宗，北京6宗，雲南4宗，黑龍江3宗，河南3宗，河北2宗，湖北1宗，廣西1宗。

新增死亡個案的平均年齡為82.4歲，其中最小55歲，最大101歲。 47位患者有多種臟器嚴重疾患或腫瘤，包括前列腺腫瘤、胃癌、喉癌、肺癌及冠心病、心功能不全IV級、高血壓3級（極高危）、腦梗死及後遺症、阿爾茲海默症、尿毒症等。患者入院後，因惡性腫瘤或原發基礎疾病進展，搶救無效死亡。死亡直接原因均為基礎疾病。

同日，內地新增14宗境外輸入確診病例，包括福建4宗，北京2宗，廣西2宗，雲南2宗，上海1宗，山東1宗，廣東1宗，四川1宗；新增76宗境外輸入無症狀感染者。

截至目前，內地現有確診病例26567宗（其中重症病例458宗），累計報告確診病例215667宗，5022人病亡。