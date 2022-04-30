上海疫情｜首批白名單企業復工率逾八成　官方仍要強化社會面管控

上海昨日（29日）新增10181宗新冠肺炎本土個案，包括1249宗確診病例和8932宗無症狀感染者，另新增47人死亡。市人民政府新聞辦公室今日（30日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上指出，當地疫情防控還處在關鍵階段，形勢依然嚴峻複雜，仍要強化社會面管控。但同時透露上汽集團各整車廠和特斯拉（Tesla ）都已穩定實現整車批量下線；定點醫院、方艙醫院床位數從「比較緊張」轉為「緊平衡」等。



當局指仍要強化社會面管控。圖為4月26日，醫護人員準備乘地鐵回家。（新華社）

本土確診病例中，264宗在閉環隔離管控中發現，985宗為無症狀感染者轉歸確診病例。本土無症狀感染者均在閉環隔離管控中發現。截至昨晚24時，有356宗重型患者、57宗危重型在定點醫療機構接受治療。死亡病例平均年齡82.4歲，患者皆有多種臟器嚴重疾患或腫瘤，包括前列腺腫瘤、胃癌、喉癌、肺癌及冠心病、嚴重心功能不全、重度高血壓、腦梗死及後遺症、阿爾茲海默症、尿毒症等。其中3人曾接種新冠疫苗，其餘均未接種。死亡的直接原因均為基礎疾病。

據市衛健委副主任趙丹丹介紹，當局近期聚焦重點、分區分級，對封控區、管控區、防範區實施「核酸+抗原」的組合篩查。依據階段性篩查結果，昨日各區的「三區」劃定結果，與前日（28日）相比較，全市共劃分封控區15895個，涉及人口數444萬人，減少人數83萬人；管控區21230個，涉及人口數539萬人，減少人數54萬人；防範區49651個，涉及人口數1378萬人，增加人數140萬人。

趙續指，上海本輪疫情發生以來，已累計報告逾57萬陽性感染者。為實現「應收盡收」目標，當局全力推動定點醫院建設、不斷擴大方艙醫院收治規模以及統籌市、區兩級醫療力量，選派1萬多名醫務人員入駐定點醫院、方艙醫院工作，國務院聯防聯控機制並在此基礎上調配外省市和部隊近3萬名醫護人員馳援上海。目前，市、區方艙醫院總開放床位約30萬張。定點醫院和方艙醫院的床位數從開始的比較緊張，再到後來的緊平衡。

上海本輪疫情發生以來，已累計報告逾57萬陽性感染者。圖為4月26日乘車回家的醫護人員。（新華社）

就目前商業網點節點和保供應恢復情況，市商務委副主任周嵐介紹，至昨日，主要保供電商平台大倉已恢復運營56個，開倉率80%；電商平台前置倉已恢復營業862個，開倉率73.3%。全市超市賣場營業門店總數1164家，營業門店比率72.4%。各主要業態保供人員在崗61402人。當地主要電商平台日單量達到341.3萬單，達到正常水平的 54.1%；12個重點連鎖超市賣場保供套餐日均訂單超過66萬份；40家重點團餐企業日均配送75萬份盒飯。

當局下一步還將出台本市商貿領域企業復工復市工作方案和疫情防控指南，建立市、區商貿領域企業復工復市「白名單」，啟用「復工復市人員返崗電子通行證」。在嚴格落實疫情防控措施的基礎上，逐步推行「線上集訂集送」和「線下到店消費」服務模式，盡快恢復商業體系活力。

周又指，快遞外賣騎手是保供供應鏈中不可或缺的重要環節，流動性強、防疫要求高。為做好快遞外賣騎手的防疫管理，市商務委、市郵政管理局和各區建立了涵蓋電商平台、快遞公司、超市賣場、餐飲企業等經營主體的「企業白名單」和配送寄遞「人員白名單」，今日全市配送寄遞「人員白名單」人數達8.7萬餘人。在此基礎上，官方上線了配送寄遞人員「電子通行證」，只有持有符合要求的核酸、抗原檢測陰性證明和健康碼綠碼的白名單人員才有，以防止帶疫上崗，其已經成為配送寄遞人員上崗的必要條件和通行憑證。

汽車業穩步推進復工復產，圖為昨日上海加冷松芝汽車空調股份有限公司工人在生產車間忙碌。（新華社）

此外，對於推進復工復產工作的進展，市經濟信息化委總工程師張宏韜介紹，首批「白名單」企業復工率超過80%，上汽集團各整車廠和特斯拉公司都穩定實現整車批量下線；中芯國際、華虹集團產能利用率持續保持在90%以上，有力帶動了相關配套企業復工復產。

當局日前又推出了第二批1188家「白名單」企業，有的區在此基礎上也推進了一批符合條件的企業復工。後續將結合最新疫情防控和復工復產形勢，修訂完善《工業企業復工復產疫情防控指引》，繼續做好指導和支持。