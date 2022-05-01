湖南長沙塌樓｜網傳30多失蹤者為醫學生　吃麻辣燙、看電影時被埋

湖南長沙一處8層高居民自建房，周五（29日）中午發生倒塌事故，造成23人被困，目前已救出5人，此外還有39人失聯。據此前報道，該自建房2012年建為6層，2018年加建到8層，承租戶對房屋有不同程度結構改動。

長沙市公安局周日（1日）發布通報稱，屋主及施工方共9人被刑拘。另外，網傳事故現場附近為醫學院，失蹤者中有30多人為學生，他們正在吃麻辣燙、買茶飲或看電影時被埋，引發關注。



據此前報道，發生倒塌的房屋位於望城區金山橋街道金坪社區，當局經初步調查後表示，倒塌房屋是8層高居民自建房，其中1樓為門面，2樓為食店，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房。

附近居民透露，該倒塌居民樓的閣樓是屋主後來在樓頂加建的，該區的住屋也都有在頂樓加蓋的現象。位於建築一樓的楊國福麻辣燙（長沙醫學院店）和長沙市望城區富福奶茶店（茶百道長沙醫學院店）受到影響，楊國福麻辣燙商家稱，29日上午上班的幾名員工被埋，也有員工的弟媳困在裏面，目前均為失聯狀態。

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網傳事故現場附近為醫學院，失蹤者中有30多人為學生，倒塌的房子就在醫學院附近，裏面的麻辣燙、奶茶、食店、私人戲院，旅社基本都是做學生的生意，事發時不少人應該是在吃麻辣燙、買茶飲或看電影，「如果是周末的話，後果還會更嚴重」。另有網民表示，被埋者還有體育生。

有事故人員的同學發帖表示，「他們只是想吃一碗楊國福麻辣燙或者一份清爽的酸菜魚和椒麻的口水雞當作五一假期的開啟，他們只是被茶百道（茶飲店）新品吸引去嚐一下水蜜桃的美味，他們只是想在私影（私人戲院）挑一部喜歡的電影放鬆一週的疲憊。但是現在他們在磚瓦下」。亦有網民表示，「他們有甚麼錯，只是想喝個奶茶吃個麻辣燙，結果就被埋在了廢墟下，也都還是二十來歲的孩子們」。

有網民質問，為何所有新聞報道都不提39名失蹤者中有30多個是學生，還有人表示：「看直播抬出來一個好像是屍體……腳蹦的緊緊的顏色也不對……然後直播就切掉了」。有網民悲歎，「他們的未來本來是穿着白大褂救死扶傷 現在卻被重重的壓在水泥鋼筋之下」。

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長沙市公安局周日（1日）發布通報稱，經查，吳某勇（屋主）和設計施工負責人龍某愷、任某生、薛某棕等4人在該場自建樓倒塌事故中涉嫌重大責任事故罪。

通報稱，經查，今年4月13日，湖南湘大工程檢測有限公司（法人代表：譚某，公司性質：私營）對該自建樓家庭旅館（4、5、6樓）進行房屋安全鑑定後出具虛假房屋安全鑑定報告，公司法人代表譚某及技術人員寧某、湯某、劉某、龔某等5人涉嫌提供虛假證明文件罪。

5月1日，警方已將上述9人刑拘，案件正進一步辦理中。