湖南長沙塌樓｜第8名被困者腿部被重物壓住　空間狹窄救援極難

4月29日，湖南長沙一幢8層高的居民自建樓倒塌，23人被困。截至今日（2日）上午9時，搜救人員已救出7人，尚有39人失聯。

在本次事故中被救出的女子，從救援人員發現她到成功救出共花費26個小時。對於現場救援難度大問題，長沙市消防救援支隊政委文湘輝介紹，倒塌的建築屬於垂直坍塌，從上往下層層疊壓，導致現場環境錯綜複雜，救援空間狹窄，當中還有大量的預製板、樑柱、磚塊等，救援人員只能採取邊加固邊掘進的方式，以防再次倒塌。



4月29日，湖南長沙一幢8層高的居民自建樓倒塌。圖為航拍機照片。（新華社）

文湘輝表示，倒塌的房屋東、西兩側的建築受到衝擊，主承重構件受損嚴重，隨時可能倒向倒塌房屋，為救援和被困人員帶來極大的安全隱患。現場指揮部專家研判後，中建五局派遣專業人員用速乾水泥、鋼管等加固兩側房屋。

監測數據結果顯示，目前西側房屋的險情基本消除，東側房屋消除部分險情。兩側危房基本加固後，消防救援人員以小組形式鑽入廢墟，使用小型破拆鉗、角磨機和各類擴張設備開闢救援通道。

湖南大學土木工程學院教授、現場應急救援專家組副組長陳大川介紹，用大型設備大面積破拆會對已經倒塌部分產生較大擾動，極易發生新的破壞，因此救援人員利用現場監測技術，實時監測兩側房屋的安全狀況，並對發現被困人員的救援現場進行局部結構構件臨時加固，確保施救過程安全。

長沙市消防救援支隊副支隊長張錚介紹，救援人員利用生命探測儀，對整個倒塌建築物開展多輪探測，並通過手動、電動、液壓破壞工具快速打通救援通道；現場救援力量分為4組，不間斷施救被困者；救援人員持續與被困者保持溝通，安撫他們情緒，並根據醫護人員的建議向他們提供營養液。

《央視新聞》報道，第8名受困者為一名女性，與已被救出的第6名被困者基本在同一區域，同樣在昨日（1日）下午被發現，但其腿部被重物壓住。救援人員已為她補充生理鹽水，她的生命體徵相對平穩，可與救援人員正常對話，但因現場救援空間狹窄，救援難度非常大。

據此前報道，4月29日中午12時24分，長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣一居民自建房發生倒塌。經初步調查，倒塌房屋樓高8層，其中1樓為門面，2樓為餐廳，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房。