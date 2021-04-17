攀登西藏5千米以上山峰須提前1個月申請　違規登山將被行政處罰

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-17 15:35

西藏的平均海拔在4000米以上，境內擁有包括世界第一高峰珠穆朗瑪峰等的山峰。眾多山峰每年會吸引不少登山愛好者，惟因違法違規擅自登山引發的登山者受傷、遇難、失踪等事故時有發生。 對此，國家體育總局登山運動管理中心與西藏自治區體育局，周五（16日）聯合發布關於依法開展登山活動的公告，明確指出在西藏5000米以上獨立山峰進行登山活動，應在活動實施前1個月向西藏自治區體育局申請，違法違規者將被通報及進行行政處罰。

攀登西藏5000米以上獨立山峰須提前1個月向自治區體育局申請。（新華社）

為防范登山安全事故，確保依法、科學、安全、環保、文明登山，依據《國內登山管理辦法》和《西藏自治區登山條例》，公告提出七項事宜，明確在西藏開展登山活動時，必須向自治區體育局申請，申請內容包括人員、線路、行動計劃等。嚴禁登山組織方未經批准私自組織登山活動。登山者應當在專業登山組織方的組織下，在專業高山嚮導和協作人員的服務保障下，依法依規、安全有序開展登山活動。

公告指，登山組織方和登山者應同時遵守《西藏自治區國家生態文明高地建設條例》、《珠穆朗瑪峰登山垃圾管理暫行辦法》，保護山峰生態環境。

公告稱，登山是一項專業性極強、風險性極大的體育運動。違法違規登山者普遍缺乏登山專業知識、技能和裝備，若無專業高山嚮導和協作人員的保障，加之對山峰情況不熟悉，極易發生安全事故，並危及施救人員的生命安全，造成個人和國家財產損失，破壞生態環境。

攀登西藏5000米以上獨立山峰須提前1個月向自治區體育局申請。（新華社）

（央視新聞）