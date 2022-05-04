五四運動｜人民日報：共青團必須堅持「黨旗所指就是團旗所向」

今日（4日）是五四運動103周年，也將迎來中國共產主義青年團成立100周年。官媒《人民日報》發表社論稱，繼承和發揚偉大五四精神具有重大意義；為實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥，是中國青年運動的時代主題。



社論表示，1919年爆發的五四運動，是一場徹底的反帝反封建的偉大愛國革命運動，以磅礡之力鼓動了中國人民和中華民族振興中華的志向和信心。中國共產黨自成立之日起，就始終把青年工作作為黨的一項重要工作。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央高度重視青年，推動青年發展事業實現全方位進步、取得歷史性成就。

社論表示，無論過去、現在還是未來，中國青年始終是實現中華民族偉大復興的先鋒力量。只要始終不渝堅持黨的領導，更好發揮共青團作為黨聯繫青年群眾的橋樑和紐帶作用，把廣大青年最廣泛地聚集到黨和人民事業中來，就一定能為實現中華民族偉大復興注入源源不斷的青春力量。

社論又表示，共青團必須堅持「黨旗所指就是團旗所向」，堅持把培養社會主義建設者和接班人作為根本任務，把鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎作為政治責任，把圍繞中心、服務大局作為工作主線，不斷創新工作思路，增強對青年的凝聚力、組織力、號召力。