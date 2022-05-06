上海疫情｜官方：全市累計7個區和浦東部分街鎮社會面基本清零

上海昨日（5日）新增4269宗新冠肺炎本土個案，包括245宗確診病例和4024宗無症狀感染者，再多12人死亡。上海市人民政府新聞辦公室今日（6日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，目前全市累計7個區和浦東部分街鎮社會面基本清零。



本土確診病例中，64宗在閉環隔離管控中發現，181宗為無症狀感染者轉歸確診病例。本土無症狀感染者中，4001宗在閉環隔離管控中發現，23宗在相關風險人員篩查中發現。在23宗陽性感染者中，6宗在重點人群篩查中發現、5宗在管控區篩查中發現、11宗在防範區篩查中發現、1宗在主動核酸檢測中發現。截至昨日24時，有526宗重型患者、95宗危重型在定點醫療機構接受治療。

死亡病例平均年齡84.08歲，患者均合併有嚴重的慢性基礎疾病以及惡性腫瘤，包括原發性肝癌伴轉移、冠心病、心功能不全、心律失常、重度高血壓、腦梗死及後遺症、阿爾茲海默症、糖尿病、腎病綜合徵等。只有1人曾接種過新冠疫苗，其餘均未接種。死亡的直接原因為晚期腫瘤或基礎疾病。

市委常委、常務副市長吳清表示，目前，該市疫情防控形勢穩中向好、疫情得到有效控制。自4月22日以來，全市疫情報告陽性感染者數量連續兩週呈現下降趨勢，實時再生數（Rt）連續十多天維持在1以下，陽性檢出率逐步下降，核酸篩查檢出感染者近日已降至5000人以內，且絕大部分在封控區和隔離人群中，目前疫情社區傳播風險得到有效遏制。昨日又一個區嘉定區達到社會面基本清零標準，全市累計7個區和浦東部分街鎮社會面基本清零。

但吳也指出，單日新增陽性感染者數量降幅較小，社會面仍有陽性感染者報告，存在疫情反彈的風險。重點區域、重點人群、重點環節防控任務依然艱鉅，還需要持續推進清零攻堅行動；並提到疫情防控處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期，故不能鬆勁、不能懈怠。

另外，市商務委主任顧軍介紹，在落實好疫情防控措施的前提下，當局將推動超市賣場、便利店、電商平台、生鮮蔬果、餐飲、藥品流通等與市民生活密切相關的商貿企業節點和網點有序復工復市。