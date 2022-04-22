杭州亞運｜亞奧高層不排除延期一年可能性 港協：未收到正式確認
撰文：趙子晉
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中國新冠肺炎疫情持續，《法新社》傳出原定今年9月舉行的杭州亞運，隨時步東京奧運的後塵，延後一年上演。
《法新社》日前透露，來自科威特的亞洲奧委會理事會總幹事穆沙拉姆（Husain Al-Musallam）不排除延後杭州亞運的可能性，「現時沒有任何官方決定，但有延遲的可能性。」
在杭州附近的上海疫情持續，周四（21日）新增17629宗新冠肺炎本土個案，而不少在中國上演的體育項目，也因為疫情而取消。不過，冬季奧運在今年2月如常在北京上演，採取嚴謹的防控措施，令賽事如常進行。
港協暨奧委會傍晚回應稱：「港協暨奧委會從傳媒得悉有關杭州亞運會可能延期的報導，但現時並未收到亞洲奧林匹克理事會（亞奧理事會）或杭州亞運會組委會的正式確認有關延期的決定。本會現正繼續中國香港代表團參加亞運會的籌備工作，直至收到進一步通知。」
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