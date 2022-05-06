成都世大運宣布二度延期　為內地本日第三場大型運動會異動消息

據內地官媒《新華社》報道，國際大學生體育聯合會（FISU）今日（6日）宣布，經與成都大運會組委會、中國大學生體育協會共同商議，原定於6月在四川成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會將延期至2023年舉辦，具體日期有關方面將另行商定。

這是內地本日的第三場大型運動會異動消息。本日稍早前，預計9月在杭州舉行的亞運會公布延期，年底在汕頭舉行的亞洲青年運動會亦宣布取消。



最初定於2021年舉行 延期兩次至2023年

對於世大運二度延期，國際大學生體育聯合會（FISU）主席Leonz Eder表示，「重新安排2021世界大學運動會不是一件容易的事情，但對於大學運動員來說這是一次正確的決定」。

他表示，在以運動員的安全為第一要務的情況下，外在條件的持續不確定性迫使比賽時間重新安排是一次明智的選擇，尤其一些國家已經開始更改他們的計劃，「帶領一支隊伍參加世大運是一項重大的責任，FISU相信這一決定將能讓更多的大學運動員來參加明年的比賽。」

成都世大運一延就是2年，在國際體壇上也是相當少見，且2023年世大運原定將在明年8月8日俄羅斯葉卡捷琳堡舉行，不過受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，日前FISU執委會就已經決定暫停葉卡捷琳堡的世大運主辦權。

成都世大運延期的消息，港媒《南華早報》昨日（5日）已提前披露，報道指延期原因是嚴峻的疫情及內地當局採取的防疫管控措施。報道指，兩年一度的世大運本應去年8月在成都舉行開幕式，但在去年4月宣布因疫情及旅遊管制等因素，延至今年6月26日至7月7日。

報道引述熟悉籌備工作的人士指，由於嚴格的防疫隔離規定，許多原定在中國舉行的多項活動陸續取消，並稱當前這些「難處」對於任何的籌備機構來說，都構成了嚴峻挑戰。

報道又引述負責公關宣傳的人士稱，部門的工作人員被告知撤掉所有宣傳成都世大運的廣告，並且宣傳的推動也戛然而止。負責組訓世大運義工的成都地方官員也表示，他們已被告知暫緩相關工作。據悉，為了支援世大運，成都各級學校全面執行閉環管理長達數月，並且所有學生每週只休一天，努力趕課，以便在6月提前放假。

報道說，原本預期成都世大運將參照今年2月的北京冬奧與冬季殘奧會，以閉環制舉辦各項賽事，若干成都的大學生還抱怨，由於疫情防控以致五一長假哪裏都不能去。報道指出，此前包括英國、加拿大、新西蘭與盧森堡以疫情為由，退出成都世大運。

報道又指，總部在瑞士的國際大學生體育聯合會發言人上月告訴美聯社，已向中國當局表達諸多關切，並說中國官方向他們保證，成都絕對不會封城。