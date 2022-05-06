杭州亞運正式延期至2023年　亞奧理事會：新賽期待定　亞青運取消

亞洲奧林匹克理事會正式宣布，原定9月10至25日在杭州舉行的第十九屆亞洲運動會延期，年底在汕頭舉行的亞洲青年運動會則取消。



亞奧理事會今午（6日）發聲明，表示與中國奧委會及杭州亞運組委會商討後，亞奧理事會決定將杭州亞運延期，新的舉行日期會在稍後公布。《路透社》引述亞奧理事會署理會長Randhir Singh稱，亞運將會延期至2023年。

聲明指，「在全球應對疫情的挑戰中，組委會已為舉辦亞運會做好全副準備，不過，在所有持份者仔細考慮後，因應疫情及亞運會的規模，而作出了上述決定」。聲明續指，「第十九屆亞運會」的比賽名稱不會改變。

另外，原定今年12月20至28日在汕頭舉行的亞洲青年運動會，早前已曾延期一次，亞奧理事會在聲明中指，已決定取消今屆亞青運，「下屆亞青運會在2025年於烏茲別克的塔什干舉行」。