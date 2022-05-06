杭州亞運落實延期　新日期待定　《路透社》：延至2023年舉行

中央電視台報道，9月的杭州亞運延期，稍後杭州亞運透過官網證實延期，而據《路透社》報道，亞運會延期至明年舉行。



《央視新聞》微博今日下午約2時指，亞洲奧林匹克理事會總幹事今日宣布，原定於2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運動會將延期舉行，具體日期擇期宣布。報道未有透露延期的原因。

下午3時半，杭州亞運官網宣布延期：「亞奧理事會執委會在與有關各方協商後，今日研究決定，原定於今年9月10日至25日舉行的杭州2022年第19屆亞運會延期舉辦，賽事名稱和標識保持不變。新的舉辦日期將由亞奧理事會、中國奧會、杭州亞組委協商一致後對外公佈。」

「自取得2022年第19屆亞運會舉辦權以來，在亞奧理事會和中國奧會的指導幫助下，我省各方積極克服疫情影響，推動亞運會各項籌辦工作順利展開。我們將在亞奧理事會和中國奧會的支持指導下，各方共同努力，繼續做好各項籌辦工作，相信延期後的杭州亞運會終將獲得圓滿成功。」