上海疫情｜浦東447家重點企業逐步恢復產能　高考延至7月7日至9日

上海市昨日（6日）新增4214宗新冠肺炎本土個案，包括253宗本土確診及3961宗無症狀感染者，另再多13人病亡。市人民政府新聞辦公室今日（7日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上提及，昨日共劃分封控區10390個，涉及人口數約235萬人；浦東447家重點企業逐步恢復產能，涵蓋生物醫藥等產業；高考延期至7月7日至9日，中考延期至7月11日至12日等。



市衛健委副主任趙丹丹介紹，依據階段性篩查結果，昨日全市共劃分封控區10390個，涉及人口數約235萬人；管控區19403個，涉及人口數約403萬人；防範區49277個，涉及人口數約1686萬人。截至昨日，累計核酸檢測超過5700萬人次、抗原檢測超過1億人次。

本月截至昨日為止，累計報告實際新增陽性感染者29742宗，從發現方式來看，封控區篩查發現的佔54.1%、集中隔離篩查發現的佔28.8%、封閉管理的重點場所篩查發現的佔7.7%（三類佔總發現數的90.6%），其餘在管控區篩查、社區（防範區）篩查和重點人群篩查等環節中發現；從行政區域看，金山區、奉賢區、松江區、青浦區、普陀區發現的陽性感染者相對較少；從重點場所來看，城中村、老舊小區等場所仍是發現陽性感染者較多的地方；從人群分佈來看，防疫志願者、社區防疫工作者、外賣快遞人員等因接觸面較廣，流動性較高的特點，受感染和傳播風險也較其他人群偏高。

防疫志願者、社區防疫工作等受感染和傳播風險也較其他人群偏高。圖為志願服務消殺突擊隊在黃浦區小東門街道一老舊小區進行消殺處理。（新華社）

副市長陳群介紹，根據當前疫情防控形勢，經慎重研究並報教育部同意，該市秋季高考統考延期至7月7日至9日舉行，高中學業水平等級性考試延期至6月18日至19日舉行；中考延期至7月11日至12日舉行，取消初中理化實驗考試、外語聽說測試，相關考試成績以滿分計入學生中考總成績。對於如何確保考試安全，市教委主任王平表示，當局2020年以來已積累了不少組考防疫工作經驗，接下來將結合目前的情況進一步細化完善，重點強化與衛健、疾控部門的協同，派遣疾控人員「一對一」進駐考點加強防疫專業指導。如屆時考生出現的尚在集中隔離治療或核酸異常等特殊情況，會專設應急考點、集中隔離考點，設置不同類型專用考場，提前組建閉環轉運隊伍，確保「應考盡考」。

另一方面，對於高校畢業生也面臨畢業和就業壓力，陳群指，正從多方面想方設法促進就業，包括推出有力度的畢業生就業促進政策，如市屬、區屬國企今年的招聘計劃將安排不低於50%的崗位定向招聘該市高校畢業生，區、街鎮年度公務員和事業單位招錄計劃將向應屆畢業生傾斜等。另外，當局還會加強網絡招聘和崗位募集，優化就業服務和生涯指導等。

此外，浦東新區副區長吳強介紹，圍繞統籌疫情防控和復工復產，浦東新區做了多項工作，包括重點企業生產不間斷，主要涵蓋集成電路、生物醫藥、汽車裝備等新區重要的硬核產業，目前已有447家重點企業逐步恢復產能，當局會按「不停產，輪番採，全覆蓋，點對點，不聚集」的原則保障企業連續生產。截至昨日，第一批市級「白名單」155家企業，復工151家；第二批300家，復工189家。非市「白名單」企業復工107家。