上海疫情｜浦東447家重點企業逐步恢復產能 高考延至7月7日至9日
上海市昨日（6日）新增4214宗新冠肺炎本土個案，包括253宗本土確診及3961宗無症狀感染者，另再多13人病亡。市人民政府新聞辦公室今日（7日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上提及，昨日共劃分封控區10390個，涉及人口數約235萬人；浦東447家重點企業逐步恢復產能，涵蓋生物醫藥等產業；高考延期至7月7日至9日，中考延期至7月11日至12日等。
市衛健委副主任趙丹丹介紹，依據階段性篩查結果，昨日全市共劃分封控區10390個，涉及人口數約235萬人；管控區19403個，涉及人口數約403萬人；防範區49277個，涉及人口數約1686萬人。截至昨日，累計核酸檢測超過5700萬人次、抗原檢測超過1億人次。
本月截至昨日為止，累計報告實際新增陽性感染者29742宗，從發現方式來看，封控區篩查發現的佔54.1%、集中隔離篩查發現的佔28.8%、封閉管理的重點場所篩查發現的佔7.7%（三類佔總發現數的90.6%），其餘在管控區篩查、社區（防範區）篩查和重點人群篩查等環節中發現；從行政區域看，金山區、奉賢區、松江區、青浦區、普陀區發現的陽性感染者相對較少；從重點場所來看，城中村、老舊小區等場所仍是發現陽性感染者較多的地方；從人群分佈來看，防疫志願者、社區防疫工作者、外賣快遞人員等因接觸面較廣，流動性較高的特點，受感染和傳播風險也較其他人群偏高。
副市長陳群介紹，根據當前疫情防控形勢，經慎重研究並報教育部同意，該市秋季高考統考延期至7月7日至9日舉行，高中學業水平等級性考試延期至6月18日至19日舉行；中考延期至7月11日至12日舉行，取消初中理化實驗考試、外語聽說測試，相關考試成績以滿分計入學生中考總成績。對於如何確保考試安全，市教委主任王平表示，當局2020年以來已積累了不少組考防疫工作經驗，接下來將結合目前的情況進一步細化完善，重點強化與衛健、疾控部門的協同，派遣疾控人員「一對一」進駐考點加強防疫專業指導。如屆時考生出現的尚在集中隔離治療或核酸異常等特殊情況，會專設應急考點、集中隔離考點，設置不同類型專用考場，提前組建閉環轉運隊伍，確保「應考盡考」。
另一方面，對於高校畢業生也面臨畢業和就業壓力，陳群指，正從多方面想方設法促進就業，包括推出有力度的畢業生就業促進政策，如市屬、區屬國企今年的招聘計劃將安排不低於50%的崗位定向招聘該市高校畢業生，區、街鎮年度公務員和事業單位招錄計劃將向應屆畢業生傾斜等。另外，當局還會加強網絡招聘和崗位募集，優化就業服務和生涯指導等。
此外，浦東新區副區長吳強介紹，圍繞統籌疫情防控和復工復產，浦東新區做了多項工作，包括重點企業生產不間斷，主要涵蓋集成電路、生物醫藥、汽車裝備等新區重要的硬核產業，目前已有447家重點企業逐步恢復產能，當局會按「不停產，輪番採，全覆蓋，點對點，不聚集」的原則保障企業連續生產。截至昨日，第一批市級「白名單」155家企業，復工151家；第二批300家，復工189家。非市「白名單」企業復工107家。