常態化核酸檢測要花多少錢？ 內地研究機構：一年花費1.45萬億元

內地疫情持續，北京、上海等地開始要求核酸檢測常態化。但在常態化核酸檢測之下，財政資金需要承擔多少費用？



據東吳證券研究所宏觀團隊公眾號「川閱全球宏觀」研究報告指出，一年約需花費1.45萬億元（人民幣，下同）。該研究報告也指出，若考量成本，大規模常態化核酸檢測的防控措施可能要優於定點式、高強度的封控措施。



該研究報告指出，假設每個月實施兩周全面封控的城市經濟規模相當於上海的經濟體量（2021年GDP為4.32萬億），由於Omicron的高傳染性，以平均每月實施局部封鎖的城市經濟規模約佔GDP的20%（4月這一數值超過40%），則一個月封城兩周的經濟成本為1568億元人民幣。

報告指出，如果未來中國所有的一線和二線城市（2021年人口共為5.05億）都實施常態化核酸檢測，每個月常態化核酸的費用上限為1212億元，一年約需花費1.45萬億元人民幣。

但該報告認為，出現疫情時不進行常態化核酸檢測的機會成本是封控的經濟損失。另外報告也稱，大規模且免費核酸可能需要額外的財政工具來支持。

4月25日，北京，一名市民接受核酸檢測。（Kevin Frayer/Getty Images）

內媒《中新經緯》採訪天達共和律師事務所合夥人、律師錢宙，他指出常態化核酸檢測服務項目的采購方往往是國家機關、事業單位和團體組織，按照法律規定，如果上述機構進行公開招標，適用《中華人民共和國政府采購法》的規定。同時，政府採購不一定要公開招標，只有服務項目金額達到200萬元以上的，才必須採用公開招標方式。

自5月3日起，北京市新型冠狀病毒核酸單樣本檢測價格由每次24.9元降低至19.7元，同時，按照北京市衛健部門技術要求和標準實施混合檢測時，每樣本檢測價格統一不高於3.4元，該價格即為最高政府指導價，檢測機構不得上浮。

《中新經緯》據此以北京為例，算了一筆「常態化核酸檢測」的帳。據《北京市2021年國民經濟和社會發展統計公報》2021年末北京常住人口2188.6萬人。中新經緯按此人數計算，如果按照「10：1混採、一週測一次」，北京需要每天至少32萬管的核酸檢測能力。

按照10個樣本混合檢測的每樣本單價最高限價3.4元，北京一個月因常態化核酸檢測所須支出約為2.98億元，按照單樣本檢測價格19.7元估算，北京兩個月因常態化核酸檢測所須支出達到約17.25億元。據了解，自5月3日起，北京市核酸檢測對市民免費，所需費用由財政資金和醫保基金共同負擔。