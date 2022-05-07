長沙比亞迪被控環境污染　一班級過半學童流鼻血　居民赴園區維權

此前因員工接連跳樓陷入輿論爭議的長沙比亞迪再次成為因環境污染指控成為焦點。據《中國慈善家》報道，今年4月以來，長沙比亞迪在建油漆廠導致附近小區空氣裡彌漫著一股油漆味，部分業主及孩子更出現身體不適，主要症狀為頻繁流鼻血、頭暈、噁心、久咳不止等，5月6日晚間多個小區居民到比亞迪園區門外維權。



《中國慈善家》指出，比亞迪工廠附近的雨花區砂子塘嘉和小學有一個班級40多位學生，至少21人近兩個月內出現過流鼻血的症狀，一位有著多年教齡的老師更稱，「從來沒有見過這麼多孩子同時流鼻血。」多位小區居民更反映，「白天聞不到氣味，但是每天凌晨兩三點總是會被濃烈的廢氣熏醒，到早上又什麼都聞不到」。

報道指出，家住嘉和城小區的林女士透露，4月以來，一股強烈的刺激性氣味彌漫整個小區，尤其是晚上，她因此都不敢開窗。林女士的女兒最近幾天更連續流了3次鼻血，有時很難止住。林女士稱，「我2020年剛搬到小區，當時並沒有這種氣味，但最近一年以來，特別是從上月開始，這股刺鼻的氣味越來越濃。」

嘉和城小區另一位業主則表示，刺鼻氣味已經困擾居民長達一年。他曾向周圍附近10個小區居民發放問卷調查，這些小區居民皆表示，聞到強烈刺鼻氣味，出現身體不適症狀。5月6日晚間，這些小區居民赴長沙比亞迪2號門前維權。

《中國慈善家》報道提到，今年4月份以來，在人民網「領導留言板」上，不斷有當地網友反映長沙比亞迪污染問題。長沙市雨花區環境執法大隊對居民表示，比亞迪建廠在前，小區建設在後，此地塊規劃為工業用地，排放標準即為工業標准。規劃部門則答覆稱，無論是比亞迪工廠的規劃用地，還是小區規劃用地，「都合理合法，沒有任何問題」。

公開資料顯示，比亞迪長沙公司成立於2009年8月，2012年開始投入生產。雖附近有部分住宅興建時間晚於工廠；但有些小區是當地政府早在2006年批建的經濟適用住房小區；一班級的學童有半數流鼻血的砂子塘嘉和小學的前身是新世紀實驗小學，更是早在2001年就已成立。

據了解，今年4月中旬和五一小長假前，雨花區環保部門組織約20名居民代表和比亞迪公司等多方召開過兩次協調會。小區居民指出，「比亞迪代表在會上說了一大堆數據，居民也聽不懂。」僅知道比亞迪承認刺鼻氣味來源於長沙比亞迪，但是不承認存在排放超標和污染。

長沙比亞迪園區與居民樓直線距離僅五十米，相隔很近，究竟是先有住宅區還是先有工廠？應該以何種標準定義污染引發爭議。（中國慈善家）

《中國慈善家》已致電長沙比亞迪公司，相關負責人在電話裡回應稱，「目前這件事我們已經上報了，領導在開會。」對於是否存在環境污染問題，該負責人僅回應「不清楚」。

2009年，長沙比亞迪汽車項目落地長沙雨花經開區，是比亞迪集團佈局中部地區的首個項目。從雨花經開區起步，截至2021年，比亞迪項目陸續在長沙建立4個項目基地，成為整車、三電核心技術和智能終端等產業鏈最齊全的華中總部基地。

此前，長沙比亞迪已陷入輿論爭議。4月27日，比亞迪員工稱在湖南長沙雨花區公司職工宿舍，一週內連續發生了跳樓事件。當地派出所證實，25日與26日在該公司職工宿舍發生了兩宗跳樓事件，25日的跳樓者已不幸身亡，26日的跳樓者當場被警方勸阻，現在安全。

警方稱，目前正在對比亞迪公司園區開展相關整治工作，案件正在調查中。內地網民聯想到富士康13人跳樓的悲劇，質疑是否是企業給了員工太多的心理壓力。